Настольный теннис. Календарь международных соревнований в 2022 году

В 2022 году в мировом настольном теннисе не будет столь глобальных событий, как Олимпийские игры в Токио и личный чемпионат мира-2021. Однако все равно пройдет немало интереснейших соревнований. Прежде всего, это командный чемпионат мира в Чэнду и чемпионат Европы в Мюнхене. Olympics представляет календарь крупнейших взрослых и юношеских международных стартов в сезоне-2022 в настольном теннисе с трансляциями.

Настольный теннис. Календарь международных соревнований в сезоне-2022

7 – 11 марта. WTT Youth Star Contender Doha. Доха, Катар

18 – 24 марта. WTT Contender Doha. Доха, Катар

25 – 31 марта. WTT Star Contender Doha. Доха, Катар

29 марта – 2 апреля. WTT Youth Star Contender Otocec, Оточец, Словения

21 – 26 июня. Всемирный юношеский фестиваль. Гьор, Венгрия

26 – 30 июня. Средиземноморские Игры. Оран, Аржир

27 июня – 4 июля. Всемирные студенческие игры (Универсиада). Ченгду, Китай

21 – 27 июля. Чемпионат Южной Америки. Перейра, Колумбия

28 июля – 7 августа. Игры Содружества. Бирменгем, Великобритания

13 – 21 августа. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

7 – 11 сентября. WTT Youth Star Contender Skopje. Скопье, Македония

10 – 25 сентября. Азиатские игры. Ханчжоу, Китай

14 – 18 сентября. Чемпионат Европы U21. Клуж Напока (Румыния)

30 сентября – 9 октября. Командный чемпионат мира по настольному теннису (World Table Tennis Team Championships Finals). Чэнду, Китай

9 – 14 октября. Южноамериканские игры. Асунсьон, Парагвай

17 – 23 октября. Панамериканский чемпионат. Сантьяго, Чили

30 октября – 5 ноября. WTT Youth Star Contender Lignano. Линьяно, Италия

Смотрите крупнейшие турниры по настольному теннису здесь

Европейские соревнования смотрите здесь