Чемпионат мира по настольному теннису-2021: что ждать и где смотреть

С 23 по 29 ноября в Хьюстоне пройдет чемпионат мира по настольному теннису-2021. С учетом того, что он состоится в олимпийский сезон, в нем примут участие не все лидеры. Однако состав участников все равно, само собой, будет мощнейший. Среди участников и Кирилл Скачков, Полина Михайлова, Яна Носкова, Владимир Сидоренко, Максим Гребнев, Лев Кацман и другие, выступающие в составе команды Федерации настольного тенниса России.
Прежде российская команда (с 1993 года) не выигрывала медали ЧМ, так что любая награда станет громкой сенсацией со знаком плюс. Впрочем, даже выход в четвертьфиналы парных разрядов и в 1/8 финала одиночных можно будет признать большим успехом. Главные надежды, пожалуй, связаны с чемпионами Европы-2021 в парном разряде Кацманом и Гребневым.
Добавим, что соревнования будут проходить по олимпийской системе. На чемпионате мира-2019 в Будапеште китайцы первенствовали во всех пяти разрядах, поэтому сейчас даже без олимпийского чемпиона Игр-2020 в Токио и победителя трех последних ЧМ Ма Лона они считаются явными фаворитами. У мужчин отметим также отсутствие бронзового призера Игр в Токио в одиночном разряде Дмитрия Овчарова из Германии, выбывшего до конца года из-за травмы.
Состав команды Федерации настольного тенниса России на чемпионат мира-2021
Мужчины. Одиночный разряд. Кирилл Скачков, Владимир Сидоренко. Парный разряд. Лев Кацман / Максим Гребнев
Женщины. Одиночный разряд. Полина Михайлова, Яна Носкова, Мария Тайлакова, Ольга Баранова (Воробьева). Парный разряд. Яна Носкова / Ольга Баранова, Элизабет Абраамян / Наталья Малинина.
Микст. Кирилл Скачков / Ольга Баранова, Владимир Сидоренко / Мария Тайлакова
Настольный теннис. Личный чемпионат мира-2021. Хьюстон, США. Расписание соревнований
время начала матчей - московское
23 ноября, вторник
Мужчины. Одиночный разряд. Женщины. Одиночный разряд. Первый круг. Начало в 19:20. Микст. Первый круг. Начало в 23:40
24 ноября, среда
Мужчины. Одиночный разряд. Женщины. Одиночный разряд. Первый круг. Начало в 3:00. Мужчины. Парный разряд. Женщины. Парный разряд. Первый круг. Начало в 19:20
25 ноября, четверг
Мужчины. Одиночный разряд. Женщины. Одиночный разряд. Второй круг. Начало в 3:00. Микст. Второй круг. Начало в 18:40. Мужчины. Парный разряд. Женщины. Парный разряд. Второй круг. Начало в 20:10. Мужчины. Одиночный разряд. Женщины. Одиночный разряд. Третий круг. Начало в 23:10
26 ноября, пятница
Мужчины. Одиночный разряд. Женщины. Одиночный разряд. Третий круг. Начало в 3:10. Мужчины. Парный разряд. Женщины. Парный разряд. 1/8 финала. Начало в 20:00. Микст. 1/8 финала. Начало в 23:00
27 ноября, суббота
Мужчины. Одиночный разряд. Женщины. Одиночный разряд. 1/8 финала. Начало в 1:00. Микст. Четвертьфиналы. Начало в 20:00. Мужчины. Парный разряд. Женщины. Парный разряд. Четвертьфиналы. Начало в 21:40
28 ноября, воскресенье
Мужчины. Одиночный разряд. Женщины. Одиночный разряд. Четвертьфиналы. Начало в 1:00. Мужчины. Парный разряд. Женщины. Парный разряд. Полуфиналы. Начало в 23:00
29 ноября, понедельник
Мужчины. Одиночный разряд. Женщины. Одиночный разряд. Полуфиналы. Начало в 3:00. Микст. Финал. Начало в 7:00. Женщины. Парный разряд. Финал. Мужчины. Парный разряд. Финал. Начало в 22:00
30 ноября, вторник
Мужчины. Одиночный разряд. Финал. Женщины. Одиночный разряд. Финал. Начало в 3:00
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