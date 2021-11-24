Чемпионат мира по настольному теннису-2021: все результаты россиян, расписание, прямые трансляции

На чемпионате мира по настольному теннису, проходящем в Хьюстоне с 23 по 29 ноября, команда Федерации настольного тенниса России представлена сразу десятью игроками. Olympics пристально следит за результатами россиян на ЧМ-2021 во всех разрядах.

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Настольный теннис. Личный чемпионат мира-2021. Хьюстон, США

Результаты россиян

23 ноября, вторник

Одиночный разряд

1/64 финала

Кирилл Скачков – Чан Учин (Корея) – 4:3 (11:8, 7:11, 15:17, 11:8, 11:5, 9:11, 12:10)

Владимир Сидоренко – Альберто Миньо (Эквадор) – отказ Миньо

Мария Тайлакова – Миу Хирано (Япония) – 0:4 (8:11, 6:11, 6:11, 9:11)

Ольга Воробьева – Шань Сяона (Германия) – 2:4 (11:8, 6:11, 11:9, 9:11, 9:11, 15:17)

Полина Михайлова – Со Хевон (Корея) – 2:4 (10:12, 12:10, 8:11, 9:11, 11:5, 5:11)

Яна Носкова – Чэнь Синтон (Китай) – 0:4 (9:11, 3:11, 5:11, 4:11)

Смешанный парный разряд

1/32 финала

Кирилл Скачков/ Ольга Воробьева – Витор Ишии / Бруна Такахаши (Бразилия) – 3:2 (7:11, 11:8, 11:6, 9:11, 11:8)

Владимир Сидоренко / Мария Тайлакова – Канак Джа / Ван Манью (США/Китай) – 0:3 (6:11, 17:19, 7:11)

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