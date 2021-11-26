Чемпионат мира по настольному теннису-2021: Скачков вылетает в одиночном разряде, женские пары и микст – в 1/8 финала

На чемпионате мира по настольному теннису в Хьюстоне (23 – 29 ноября) российское представительство после трех игровых дней значительно сократилось. В третий день турнира вылетел последний представитель в одиночном разряде Кирилл Скачков, ранее успевший сотворить сенсацию, а также действующие чемпионы Европы в мужском парном разряде Лев Кацман и Максим Гребнев. Однако команда Федерации настольного тенниса России все равно осталась в плюсе, в 1/8 финала ЧМ-2021 вышли два женских и один смешанный дуэты.

Скачков на старте переиграл 12-ю ракетку мира корейца Чан Учина 4:3 и 12:10 в решающей партии, после чего победил Кристиана Плетеа 4:2. По идее, у него были шансы и против Дарко Йоргича (23-й в мировом рейтинге), но российский ветеран все же уступил в 1/16 финала 2:4 (12:14, 7:11, 11:7, 6:11, 11:4, 5:11). Кацман и Гребнев в своем первом матче попали на сильную шведскую пару Кристиан Карлссон / Маттиас Фальк (Швеция) - 0:3 (8:11, 13:15, 7:11) и тоже вылетели. Зато женские пары пока идут без потерь. Пусть и без доли везения не обошлось - Элизабет Абраамян / Наталья Малинина прошли первых сеяных Шин Юбин / Чон Чи Хе из Кореи на отказе соперниц. Яна Носкова / Ольга Воробьева обыграли аргентинский дуэт Камилла Аргуэльяс / Ана Кодина 3:0, а в миксте Воробьева и Скачок также 3:0 победили белорусов Дарью Триголос / Александра Ханина. Уже сегодня все российские дуэты ожидают матчи за выход в четвертьфинал.

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