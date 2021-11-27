Чемпионат мира по настольному теннису-2021: россияне не добрались до медалей

Команда Федерации настольного тенниса России завершила выступления на чемпионате мира-2021 в Хьюстоне на стадии 1/8 финала. Последними вылетели два женских дуэта и смешанная пара. Хотя, надо признать, шансы на выход в четвертьфинал и даже на медали были. Особенно у пары в составе Яны Носковой и Ольги Воробьевой.

На данный момент, Носкова и Воробьева занимают 13 место в мировом рейтинге, так что их можно назвать сыгранной и достаточно успешной парой. В матче 1/8 финала ЧМ-2021 им противостоял дуэт из Румынии Андреа Драгоман / Элизабета Самара, который был, скажем так, вполне по зубам. Да и затем сетка в борьбе за медали не выглядела архисложной. Но россиянки все же уступили румынкам 2:3 (11:5, 7:11, 7:11, 11:5, 7:11) в равном матче.

Еще одна российская пара Элизабет Абраамян / Наталья Малинина оказала сопрортивление корейскому дуэту Чой Хьюджу / Ли Зион, но все же проиграла 0:3 (8:11, 9:11, 10:12). Не сумел выйти в четвертьфинал и дуэт Кирилла Скачкова / Ольги Воробьевой, который не справился с смешанной парой Линь Гаоюань / Лили Чжан (Китай/США) – 1:3 (9:11, 12:10, 5:11, 6:11). Таким образом, россиян в сетках всех пяти разрядов в Хьюстоне не осталось, наград они не завоюют. Однако самые интересные игры ЧМ-2021, который завершится в ночь на 30 ноября по московскому времени, еще впереди.

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