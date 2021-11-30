Итоги чемпионата мира по настольному теннису-2021: удивительный Морегард и новая шведская волна

В Хьюстоне завершился чемпионат мира по настольному теннису-2021. Китайские теннисисты победили в четырех разрядах из пяти, но даже эти успешные результаты остались в тени шведских достижений. 19-летний вундеркинд Трулс Морегард дошел до финала в одиночном разряде, а шведская пара Кристиан Карлссон / Маттиас Фальк и вовсе завоевала золотые медали. Так что чемпионы Европы-2021 Максим Гребнев и Лев Кацман на нынешнем ЧМ проиграли не кому-нибудь, а будущим победителям.

На прошлом чемпионате мира в Будапеште в 2019 году сенсацию сотворил Фальк, дошедший до финала в одиночном разряде. Сейчас Морегард доказал, что шведские сенсации, можно сказать, поставлены на поток. Трулс является действующим чемпионом Швеции, много и успешно играл по юношам и юниорам, но мало кто мог предположить, что он сможет так ярко блеснуть в Хьюстоне. Причем по ходу турнира Морегард проявил недюжинные волевые качества, несколько матчей выиграв со счетом 4:3. Так, в игре с корейцем Чон-Хон Лимом он отыгрался с 0:3 по партиям, Патрика Франциску также прошел в невероятной борьбе. Впечатлила и его игра в полуфинале с легендарным Тимо Боллом, в которой он уступал 0:2 и 2:3. Да, в финале против китайца Фан Чжендона юного шведа не хватило, он уступил 0:4, но все равно показал зрелищный настольный теннис.

Карлссон и Фальк также сотворили несколько сенсаций, выбив сильные китайские пары на пути к финалу. Напомним, что во втором круге они победили Гребнева и Кацмана, но теперь поражение россиян выглядит не столь обидным – они уступили действительно сильнейшей паре турнира. Кстати, Кристиан и Маттиас стали первым шведским дуэтом, выигравшим ЧМ с 1991 года. Неужели китайская гегемония пошатнулась и в настольном теннисе начинается новая шведская волна, как во времена Яна-Уве Вальднера и Йоргена Перссона? Пока об этом говорить рано, но все же сборной Китая становится все сложнее доминировать в мужских разрядах. Пусть 24-летний Фан Чжэдон и сумел впервые стать чемпионом мира в одиночном разряде, подтвердив статус наследника Ма Лона. Что касается россиян, то они не добрались до четвертьфиналов, но в целом выступили неплохо.

Настольный теннис. Чемпионат мира. США, Хьюстон. Финалы

Мужской одиночный разряд. Фан Чжэндон (Китай) – Трулс Морегард (Швеция) – 4:0

Женский одиночный разряд. Ван Манью (Китай) – Сунь Инша (Китай) – 4:2

Мужской парный разряд. Кристиан Карлссон / Маттиас Фальк (Швеция) – Чан У-Чин /Лим Чон-Хон (Корея) – 3:1

Женский парный разряд. Ван Манью / Сунь Инша (Китай) – Хина Хаята / Мима Ито (Япония) – 3:0

Смешанный парный разряд. Ван Чуцинь / Сунь Инша (Китай) – Томокадзу Харимото / Хина Хаята (Япония) – 3:0

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