Настольный теннис. Командный чемпионат мира 2022: что ждать и где смотреть

Главное событие года в настольном теннисе состоится с 30 сентября по 9 октября 2022 года в Чэнду – командный чемпионат мира пройдет впервые за четыре года и соберет практически всех суперзвезд этого вида спорта. Мало того, это будут первые топ-соревнования в Китае с зимних Олимпийских игр в Пекине.

Масштаб командного ЧМ действительно впечатляет – более 250 участников в течение десяти дней будут бороться за медали. Чемпионаты мира по настольному теннису начали проводиться с 1926 года – тогда этот турнир состоялся в Лондоне. Последний объединенный лично-командный чемпионат мира прошел в 2001 году в Осаке, после чего индивидуальные соревнования ЧМ стали проводиться на постоянной основе по нечетным годам (с 2003-го), а командные ЧМ по четным годам (с 2004 года). Правда, из-за пандемии коронавируса командный чемпионат мира 2020 года в Пусане не состоялся. Таким образом, с ЧМ-2018 в Хальмстаде, где сборные Китая выиграли золото у мужчин и женщин, командные чемпионаты планеты не проводились. На Олимпийских играх в Пекине победы также одержали мужская и женская китайские дрим-тим.

На сей раз шансы сборных Китая на победы также чрезвычайно велики. По регламенту в мужском турнире 32 команды разбиты на семь групп (в четырех – по пять команд, в трех по три), которые возглавили сеяные сборные во главе с Китаем. Матчи пройдут до трех побед, причем игры пройдут только в одиночном разряде (без парных поединков), в каждой встрече могут принимать участие только три теннисиста от каждой сборной. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также две сильнейшие третьи сборные по дополнительным показателям. После чего предстоят матчи 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал 9 октября.

Чэнь Мэн выиграла на Играх в Токио два золота Фото © 2022 Getty Images

Китайскую мужскую команду возглавят все лидеры мирового рейтинга – первая ракетка мира и победитель личного чемпионата мира-2021 в Хьюстоне Фан Чжендон, олимпийский чемпион Токио в одиночном разряде Ма Лон (№ 2 в рейтинге) и третья ракетка мира Лян Цзинкунь. Традиционно главными соперниками сборной Китая считаются немцы, но на сей раз вице-чемпионы мира-2018 и Олимпиады в Токио выступят без привычных лидеров Дмитрия Овчарова и Тимо Болла, а также без Патрика Франциски. Главный тренер Йорг Росскопф решил дать возможность проявить себя более молодым игрокам, сделав ставку на чемпиона Европы-2022 в Мюнхене Цю Дана и Бенедикта Дуду. Многого можно ожидать от Швеции с вице-чемпионом мира-2021 Трулсом Морегардом и Кристианом Карлссоном в составе, от Японии во главе с Томоказу Харимото, Республики Кореи, Бразилии… Интересно будет посмотреть на Казахстан, чьим лидером является Кирилл Геращенко (№ 28 в мире), а также на Узбекистан. Обе команды попали в группу 2 с Германией, Францией и Индией.

У женщин в ЧМ-2022 примут участие 28 сборных, разделенные на шесть групп (в четырех – по пять команд, в двух – по четыре). В 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные из каждой группы плюс четыре, из числа занявших третьи места. У женщин за сборную Китая, выигравшую ЧМ-2018 и Игры в Токио, сыграют первая, вторая, третья и четвертая ракетки мира. Олимпийская чемпионка Токио в одиночном разряде Чэнь Мэн (№ 2 в рейтинге), чемпионка мира-2021 Ван Манью (№ 3) и первая ракетка мира Сунь Инша, ставшая вице чемпионкой Игр в Токио и ЧМ-2021 в одиночном разряде. Постараются оказать сопротивление китаянкам японки, чьи лидеры Хина Хаята и Мима Ито замыкают топ-6 рейтинга. Не стоит недооценивать и сборную Германии, за которую сыграют Хань Ин, Нина Миттельхайм, Шань Сяона. Любопытно будет последить за сборной Люксембурга с ее лидером 59-летней Ни Сялянь.Сборная Узбекистана попала в группу 2 с Японией, Венгрией, Польшей и Словакией.

Смотреть командный чемпионат мира можно будет, скорее всего, здесь