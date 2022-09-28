Настольный теннис. Командный чемпионат мира 2022: расписание и состав групп

Календарь и состав участников командного чемпионата мира по настольному теннису в Чэнду

Автор: Сергей Подушкин
Настольный теннис
Фото © 2022 Getty Images

Командный чемпионат мира по настольному теннису в Чэнду с 30 сентября по 9 октября 2022 года соберет лучших игроков во главе с лидерами мужской и женской командами Китая. Olympics представляет состав групп и расписание чемпионата мира-2022.

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Состав групп

Мужчины

  • Группа 1. Китай, Словения, США, Пуэрто-Рико, Таиланд
  • Группа 2. Германия, Франция, Индия, Казахстан, Узбекистан
  • Группа 3. Япония, Гонконг, Румыния, Иран, Венгрия
  • Группа 4. Республика Корея, Египет, Чехия, Канада, Саудовская Аравия
  • Группа 5. Швеция, Англия, Австрия, Польша
  • Группа 6. Бразилия, Португалия, Дания, Словакия
  • Группа 7. Китайский Тайбэй, Хорватия, Бельгия, Сингапур

Женщины

  • Группа 1. Китай, США, Пуэрто-Рико, Канада, Малайзия
  • Группа 2. Япония, Венгрия, Польша, Словакия, Узбекистан
  • Группа 3. Гонконг, Бразилия, Франция, Италия, ЮАР
  • Группа 4. Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Люксембург, Иран
  • Группа 5. Германия, Египет, Индия, Чехия
  • Группа 6. Румыния, Китайский Тайбэй, Швеция, Португалия

Настольный теннис. Командный чемпионат мира-2022. Чэнду, Китай. Расписание соревнований

30 сентября, пятница

Мужчины. Групповой турнир. Женщины. Групповой турнир

1 октября, суббота

Мужчины. Групповой турнир. Женщины. Групповой турнир

2 октября, воскресенье

Мужчины. Групповой турнир. Женщины. Групповой турнир

3 октября, понедельник

Мужчины. Групповой турнир. Женщины. Групповой турнир

4 октября, вторник

Мужчины. Групповой турнир. Женщины. Групповой турнир

5 октября, среда

Мужчины. 1/8 финала. Женщины. 1/8 финала

6 октября, четверг

Мужчины. 1/8 финала. Женщины. Четвертьфиналы

7 октября, пятница

Мужчины. Четвертьфиналы. Женщины. Полуфиналы

8 октября, суббота

Мужчины. Полуфиналы. Женщины. Финал

9 октября, воскресенье

Мужчины. Финал

Подробное расписание на каждый день по мере его появления смотрите здесь

Смотреть командный чемпионат мира можно будет, скорее всего, здесь

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