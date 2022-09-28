Настольный теннис. Командный чемпионат мира 2022: расписание и состав групп

Командный чемпионат мира по настольному теннису в Чэнду с 30 сентября по 9 октября 2022 года соберет лучших игроков во главе с лидерами мужской и женской командами Китая. Olympics представляет состав групп и расписание чемпионата мира-2022.

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Состав групп

Мужчины

Группа 1. Китай, Словения, США, Пуэрто-Рико, Таиланд

Группа 2. Германия, Франция, Индия, Казахстан, Узбекистан

Группа 3. Япония, Гонконг, Румыния, Иран, Венгрия

Группа 4. Республика Корея, Египет, Чехия, Канада, Саудовская Аравия

Группа 5. Швеция, Англия, Австрия, Польша

Группа 6. Бразилия, Португалия, Дания, Словакия

Группа 7. Китайский Тайбэй, Хорватия, Бельгия, Сингапур

Женщины

Группа 1. Китай, США, Пуэрто-Рико, Канада, Малайзия

Группа 2. Япония, Венгрия, Польша, Словакия, Узбекистан

Группа 3. Гонконг, Бразилия, Франция, Италия, ЮАР

Группа 4. Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Люксембург, Иран

Группа 5. Германия, Египет, Индия, Чехия

Группа 6. Румыния, Китайский Тайбэй, Швеция, Португалия

Настольный теннис. Командный чемпионат мира-2022. Чэнду, Китай. Расписание соревнований

30 сентября, пятница

Мужчины. Групповой турнир. Женщины. Групповой турнир

1 октября, суббота

Мужчины. Групповой турнир. Женщины. Групповой турнир

2 октября, воскресенье

Мужчины. Групповой турнир. Женщины. Групповой турнир

3 октября, понедельник

Мужчины. Групповой турнир. Женщины. Групповой турнир

4 октября, вторник

Мужчины. Групповой турнир. Женщины. Групповой турнир

5 октября, среда

Мужчины. 1/8 финала. Женщины. 1/8 финала

6 октября, четверг

Мужчины. 1/8 финала. Женщины. Четвертьфиналы

7 октября, пятница

Мужчины. Четвертьфиналы. Женщины. Полуфиналы

8 октября, суббота

Мужчины. Полуфиналы. Женщины. Финал

9 октября, воскресенье

Мужчины. Финал

Подробное расписание на каждый день по мере его появления смотрите здесь

Смотреть командный чемпионат мира можно будет, скорее всего, здесь