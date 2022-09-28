Настольный теннис. Командный чемпионат мира 2022: расписание и состав групп

Командный чемпионат мира по настольному теннису в Чэнду с 30 сентября по 9 октября 2022 года соберет лучших игроков во главе с лидерами мужской и женской командами Китая. Olympics представляет состав групп и расписание чемпионата мира-2022.
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Состав групп
Мужчины
- Группа 1. Китай, Словения, США, Пуэрто-Рико, Таиланд
- Группа 2. Германия, Франция, Индия, Казахстан, Узбекистан
- Группа 3. Япония, Гонконг, Румыния, Иран, Венгрия
- Группа 4. Республика Корея, Египет, Чехия, Канада, Саудовская Аравия
- Группа 5. Швеция, Англия, Австрия, Польша
- Группа 6. Бразилия, Португалия, Дания, Словакия
- Группа 7. Китайский Тайбэй, Хорватия, Бельгия, Сингапур
Женщины
- Группа 1. Китай, США, Пуэрто-Рико, Канада, Малайзия
- Группа 2. Япония, Венгрия, Польша, Словакия, Узбекистан
- Группа 3. Гонконг, Бразилия, Франция, Италия, ЮАР
- Группа 4. Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Люксембург, Иран
- Группа 5. Германия, Египет, Индия, Чехия
- Группа 6. Румыния, Китайский Тайбэй, Швеция, Португалия
Настольный теннис. Командный чемпионат мира-2022. Чэнду, Китай. Расписание соревнований
30 сентября, пятница
Мужчины. Групповой турнир. Женщины. Групповой турнир
1 октября, суббота
Мужчины. Групповой турнир. Женщины. Групповой турнир
2 октября, воскресенье
Мужчины. Групповой турнир. Женщины. Групповой турнир
3 октября, понедельник
Мужчины. Групповой турнир. Женщины. Групповой турнир
4 октября, вторник
Мужчины. Групповой турнир. Женщины. Групповой турнир
5 октября, среда
Мужчины. 1/8 финала. Женщины. 1/8 финала
6 октября, четверг
Мужчины. 1/8 финала. Женщины. Четвертьфиналы
7 октября, пятница
Мужчины. Четвертьфиналы. Женщины. Полуфиналы
8 октября, суббота
Мужчины. Полуфиналы. Женщины. Финал
9 октября, воскресенье
Мужчины. Финал
Подробное расписание на каждый день по мере его появления смотрите здесь
Смотреть командный чемпионат мира можно будет, скорее всего, здесь