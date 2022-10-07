Настольный теннис. Командный чемпионат мира 2022. Китай и Япония сразятся в финале у женщин и в полуфинале у мужчин

На командном чемпионате мира по настольному теннису-2022 в Чэнду 8 октября определятся обладатели золото у женщин и финалисты у мужчин. Главные фавориты из сборных Китая сделали очередные уверенные шаги к победам, пусть у мужчин в четвертьфинальном матче со Швецией им пришлось чуть сложнее, чем на предыдущих стадиях. Теперь же китайским дрим-тим предстоят сражения со сборными Японии, укомплектованными юными талантами.

Фан Чжендон легко разобрался с Матиасом Фальком, Ма Лон в первой партии обыграл Трулса Морегарда лишь 13:11, но затем наладил игру, а вот Ван Чуцинь заставил китайских болельщиков изрядно понервничать, уступая по ходу своего поединка Антону Каллбергу 0:2 по партиям. Однако и он победил. Впрочем, в игре с Японией китайцам будет еще сложнее. Лидер сборной Японии 19-летний Томаказу Харимото – четвертая ракетка мира, способный навязать борьбу даже более именитым оппонентам. Правда, его партнеры уступают Харимото в классе, но если тот вдруг выиграет обе встречи… В другом мужском полуфинале Республики Кореи и Германии явного фаворита нет. Отметим, правда, волевые качества немецкой команды, отыгравшейся в четвертьфинале против Франции с 0:2.

У женщин финал Китая и Японии был вполне предсказуем. Китаянки по-прежнему не проиграли на турнире ни партии, вот и сборная Китайского Тайбэя не справилась с задачей минимум. В то же время молодая сборная Японии с двумя теннисистками топ-6 (Хина Хаята и Мима Ито) в составе также очень хороша. Есть вероятность, что японкам удастся дать бой топ-соперницам, пусть шансы на титул у них весьма невелики.

Настольный теннис. Командный чемпионат мира-2022. Чэнду, Китай. Расписание соревнований

время начало матчей - московское

8 октября, суббота

Женщины. Финал

Китай – Япония. Начало в 14:30

Мужчины. Полуфиналы.

Республика Корея – Германия. Начало в 6:00

Китай – Швеция. Начало в 14:30

Смотреть командный чемпионат мира можно здесь