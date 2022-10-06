Настольный теннис. Командный чемпионат мира 2022. Китай и Швеция сыграют в четвертьфинале мечты у мужчин

На командном чемпионате мира по настольному теннису-2022 в Чэнду развязка уже близка. В пятницу 7 октября женщины определят финалистов, а мужчины – полуфиналистов ЧМ. Причем у мужчин за путевку в квартет лучших поспорят Китай с Фан Чжендоном и Ма Лоном и Швеция с Трулсом Морегардом.

Китайцы в стартовом раунде плей-офф не отдали соперникам из Индии ни одной партии, хотя Ма Лон начал с 14:12. Но шведам пришлось куда сложнее. В стартовой встрече против бельгийца Мартина Аллегро Морегард неожиданно оказался в роли догоняющего, уступая по партиям 1:2. Но Трулс вовремя поймал кураж, применяя в том числе и удар слева двумя руками. Четвертую партию он взял 11:3, а решающую пятую – 11:6. Матиас Фальк и Антон Каллберг свои микроматчи выиграли попроще. Впрочем, очевидно – шведы даже ради минимальных шансов на выход в полуфинал должны играть с китайцами заметно лучше. Также отметим сухие победы Германии и Португалии соответственно над Хорватией и Словенией.

У женщин очень легко прошли в полуфинал китаянки и японки, зато Германия и Китайский Тайбэй выиграли настоящие триллеры. Немки уступали Гонконгу 0:2, но сравняли счет, а а решающее очко взяла Нина Миттельхайм. Китайский Тайбэй также выиграл у Сингапура 3:2.

Настольный теннис. Командный чемпионат мира-2022. Чэнду, Китай. Расписание соревнований

время начало матчей - московское

7 октября, пятница

Женщины. Полуфиналы

Китай – Китайский Тайбэй. Начало в 10:00

Германия – Япония. Начало в 14:30

Мужчины. Четвертьфиналы.

Республика Корея – Гонконг. Начало в 6:00

Германия – Франция. Начало в 6:00

Япония – Португалия. Начало в 10:00

Китай – Швеция. Начало в 14:30

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