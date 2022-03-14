Лыжное двоеборье. Финал Кубка мира-2021/2022. Итоги: у Риибера четвертый трофей подряд

В воскресенье, 13 марта, в культовом для лыжного двоеборья месте — Шенахе в Шварцвальде (Германия) — завершился сезон Кубка мира-2021/2022. Австриец Йоханнес Лампартер, перед двумя заключительными гонками являвшийся лидером общего зачета у мужчин, не сумел в итоге выиграть большой Хрустальный глобус. Обладателем трофея четвертый сезон подряд стал норвежец Ярл Магнус Риибер, после неудачных для него Олимпийских игр-2022 в Пекине сумевший показать стопроцентный результат в оставшихся соревнованиях — пять побед из пяти. В итоговой классификации сезона Лампартера (а он в случае успеха стал бы в возрасте 20 лет самым молодым обладателем Хрустального глобуса в двоеборье в истории) и Риибера разделил всего 21 балл: австриец занял в Шенахе два вторых места, но этого оказалось недостаточно.

В первый соревновательный день — 12 марта, австрийскому спортсмену пришлось отыгрывать существенное отставание после прыжковой части соревнований. Сильнейшим на трамплине был Риибер, второе и третье места заняли японские двоеборцы, значительно уступающие норвежцу по скорости на лыжной трассе. Последних Лампартер (на старте он был шестым) догнал уже к середине 10 км дистанции, еще километр спустя между Йоханнесом и Ярлом Магнусом оставалось менее 40 секунд, но норвежец удержал преимущество и перехватил желтую майку с преимуществом всего в один балл.

Сутки спустя героем утренней части соревнований в Шварцвальде стал Ямамото Риото — он на 11 метров превзошел рекорд трамплина Лангенвальд. Риибер уступил японцу незначительно (по системе Гундересена его отставание на старте лыжной гонки составило всего 4 секунды). Лампартер стартовал в 28 секундах позади главного соперника в борьбе за Хрустальный глобус. Расклад получался максимально справедливым: опережаешь визави — получаешь трофей.

Австриец догнал норвежца за 1.5 километра до финиша дистанции (и сезона), но развязка получилась драматичной — Риибер преобразовал все сэкономленные на дистанции силы в финальное ускорение, ставшее для него победным. Лампартер боролся до конца, но остался вторым. Зрелищный спурт за третье место продемонстрировали чемпионы Пекина-2022 Винценц Гайгер (Германия) и Йорген Гробак (Норвегия). Быстрее оказался кумир местной публики, взявший у соперника реванш за поражение на финише днем ранее.

В общем зачете места распределились также, как и в заключительной гонке сезона: Риибер — первый (у него также трофей лучшего прыгуна), Лампартер — второй, Гайгер — третий. Приз быстрейшему лыжнику сезона выиграл Илькка Херола из сборной Финляндии.

У женщин главным событием этапа в Шенахе стало первое в сезоне поражение Гиды Вествольд Хансен. Норвежская спортсменка уже перед соревнованиями в Шварцвальде была недосягаема для соперниц в общем зачете, казалось, что ее гегемония продолжится, однако сбой случился уже в первый день — 12 марта. Хансен выполнила самый далекий прыжок среди всех участниц, однако допустила ошибку на приземлении. В итоге, Гида Вествольд уступала на старте лыжной гонки на 5 км двум соперницам — Касаи Харука из Японии и чемпионке мира среди юниорок Аннике Зифф из Италии. Однако главной угрозой лидирующему трио оказалась стартовавшая в 58 секундах позади Накамура Анцзу. Быстрейшая лыжница сезона догнала соперниц за 1.5 км до финиша, а еще через 200 м предприняла ускорение в подъем, поддержать которое сумела только Касаи. Зифф осталась третьей, Хансен сошла с дистанции, а в японской дуэли на финише сильнее оказалась Накамура. Анцзу показала быстрейшее время дня на дистанции, а второе — 16-летняя уроженка деревни Книбис (находится рядом с Шенахом) Натали Армбрустер.

В воскресенье Хансен одержала убедительную победу, Касаи второй день подряд финишировала второй, а Эма Волавшек из Словении благодаря третьему месту удержалась на аналогичной позиции в общем зачете. Накамура увозит из Шенаха приз быстрейшей лыжнице сезона, Хансен отправляется на отдых с трофеем за прыжки с трамплина и большим Хрустальным глобусом. Второй в классификации сезона становится также норвежка — Ида Мари Хаген.

Календарь Кубка мира по лыжному двоеборью-2021/22 смотрите здесь

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