Лыжное двоеборье. Кубок мира-2021/22: расписание, результаты, общий зачет

Кубок мира по лыжному двоеборью в олимпийском сезоне-2021/22 проходит с 26 ноября по 13 марта. У мужчин шансы россиян на успешные результаты и даже на попадание в топ-10 выглядят призрачными, зато у женщин Александра Гончарова и ее подруги по сборной способны сражаться за высокие места.

В сезоне-2020/21 статус главной звезды в лыжном двоеборье вновь подтвердил Ян Магнус Риебер. К 24 годам норвежец выиграл уже три розыгрыша Кубка мира подряд и стал четырехкратным чемпионом мира. Объективно, именно Риебер является и фаворитом Кубка мира в сезоне-2021/22. Хотя, возможно, ему сможет навязать борьбу 20-летний талант из Австрии Йоханнес Лампартер. На отдельных этапах возможно в спор за победу вмешаются опытные двоеборцы, к примеру, трехкратный олимпийский чемпион немец Эрик Френцель.

У женщин ситуация более непредсказуема. Кубок мира только набирает обороты, в прошлом сезоне был проведен лишь один этап (его выиграла американка Тара Герати-Моутс) и состоялся дебют на чемпионатах мира, завершившийся полным триумфом норвежек. Первой в истории чемпионкой мира стала Мари Лейнан Лунд. Пожалуй, сейчас 22-летняя норвежка также входит в список главных фаворитов. Из россиянок отметим Гончарову, занявшую девятое место на единственном этапе Кубка мира прошлого сезона, и Стефанию Надымову, финишировавшую восьмой на чемпионате мира-2021.

Мари Лейнан Лунд - первая чемпионка мира в истории женского лыжного двоеборья Фото © 2021 Getty Images

Добавим, что Кубок мира у женщин – главные соревнования сезона, в Пекине женское лыжное двоеборье представлено не будет. У мужчин, к сожалению, россияне в последние сезоны крайне редко попадают даже в топ-30 на этапах Кубках мира. И вряд ли, что-то изменится в лучшую сторону в олимпийском сезоне.

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Общий зачет Кубка мира по лыжному двоеборью смотрите здесь

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