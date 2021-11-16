Прыжки с трамплина. Календарь Кубка мира-2021/22

Кубок мира по прыжкам с трамплина в сезоне-2021/22 стартует в России, в Нижнем Тагиле 19 ноября, а завершается 27 марта в словенской Планице на знаменитой «Летальнице». Естественно, внутри Кубка мира традиционно выделяются Турне четырех трамплинов - четыре самых престижных этапа в конце декабря – начале января. Но главным стартом олимпийского сезона, без сомнения, будут Игры-2022 в Пекине. Также в марте пройдет чемпионат мира по полетам.Olympics представляет расписание Кубка мира по прыжкам с трамплина в олимпийском сезоне.

Календарь Кубка мира по прыжкам с трамплина в сезоне-2021/2022

Мужчины

19 – 21 ноября. Нижний Тагил, Россия. Большой трамплин. 2 старта

26 – 28 ноября. Рука, Финляндия. Большой трамплин. 2 старта

4 – 5 декабря. Висла, Польша. Большой трамплин. 1 старт. Командные соревнования

10 – 12 декабря. Клингенталь, Германия. Большой трамплин. 2 старта

17 – 19 декабря. Энгельберг, Швейцария. Большой трамплин. 2 старта

28 – 29 декабря. Турне четырех трамплинов. Оберстдорф, Германия. Большой трамплин. 1 старт

31 декабря – 1 января. Турне четырех трамплинов. Гармиш-Партенкирхен, Германия. Большой трамплин. 1 старт

3 – 4 января. Турне четырех трамплинов. Инсбрук, Австрия. Большой трамплин. 1 старт

5 – 6 января. Турне четырех трамплинов. Бишофсхофен, Австрия. Большой трамплин. 1 старт

8 – 9 января. Бишофсхофен, Австрия. Большой трамплин. 1 старт. Командные соревнования

14 – 16 января. Закопане, Польша. Большой трамплин. 2 старта

20 – 23 января. Саппоро, Япония. Большой трамплин. 3 старта

28 – 30 января. Виллинген, Германия. Большой трамплин. 2 старта. Смешанные командные соревнования

4 – 20 февраля. Олимпийские игры. Пекин, Китай

25 – 27 февраля. Лахти, Финляндия. Большой трамплин. 1 старт. Командные соревнования

2 – 3 марта. Лиллехаммер, Норвегия. Большой трамплин. 1 старт

4 – 6 марта. Осло, Норвегия. Большой трамплин. 2 старта

10 – 13 марта. Чемпионат мира по полетам. Викерсунд, Норвегия. 1 старт

18 – 20 марта. Оберстдорф, Германия. Полетный трамплин. 2 старта

24 – 27 марта. Планица, Словения. Полетный трамплин. 2 старта. Командные соревнования

Женщины

25 – 27 ноября. Нижний Тагил, Россия. Нормальный трамплин. 2 старта

3 – 5 декабря. Лиллехаммер, Норвегия. Нормальный трамплин. 1 старт. Большой трамплин. 1 старт

9 – 11 декабря. Клингенталь, Германия. Большой трамплин. 2 старта

16 – 17 декабря. Рамзау, Австрия. Нормальный трамплин. 1 старт

30 декабря – 1 января. Любно, Словения. Нормальный трамплин. 2 старта

7 – 9 января. Саппоро, Япония. Большой трамплин. 2 старта

13 – 15 января. Зао, Япония. Нормальный трамплин. 2 старта

28 – 30 января. Виллинген, Германия. Большой трамплин. 2 старта. Смешанные командные соревнования

4 – 20 февраля. Олимпийские игры. Пекин, Китай

25 – 27 февраля. Хинценбах, Австрия. Нормальный трамплин. 2 старта. Командные соревнования

2 – 3 марта. Лиллехаммер, Норвегия. Большой трамплин. 1 старт

4 – 6 марта. Осло, Норвегия. Большой трамплин. 2 старта

11 – 13 марта. Оберхоф, Германия. Нормальный трамплин. 2 старта

18 – 20 марта. Турне Синяя птица. Нижний Тагил, Россия. Нормальный трамплин. 2 старта

25 – 27 марта. Турне Синяя птица. Чайковский, Россия. Большой трамплин. 2 старта

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