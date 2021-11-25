Кубок мира по прыжкам с трамплина-2021/22: расписание, результаты, где смотреть, общий зачет

Кубок мира по прыжкам с трамплина в олимпийском сезоне 2021/22 насыщен стартами. Даже перерыв на Олимпийские игры в Пекине будет меньше, чем в большинстве других видах спорта – 30 января завершится этап в Виллингене, а уже 25 февраля мужчины возобновят Кубок мира в Лахти, а женщины – в Хинценбахе. Турне четырех трамплинов традиционно пройдет в конце декабря – начале января в Германии и Австрии. В общей сложности Кубок мира продлится чуть более четырех месяцев – с 19 ноября по 27 марта. Россияне не входят в число фаворитов, но, как уже показывали лидеры сборной Евгений Климов и Ирина Аввакумова, способны на приятные сюрпризы

Как известно, в прыжках с трамплина, долго держаться на самой вершине даже сложнее, чем, скажем, в лыжных гонках и биатлоне. Поэтому за всю более чем полувековую историю Кубка мира общий зачет больше двух раз удавалось выиграть только одному летающему лыжнику – Адам Малыш в начале нулевых становился обладателем Кубка мира четырежды. Постоянно появляются новые звездочки, а признанные мастера периодически сбавляют обороты. Так, в прошлом сезоне неожиданно для многих взошла звезда норвежца Халвора Эгнера Гранеруда, который к 24 годам вообще не имел в своем активе побед, зато в сезоне 2020/21 выиграл 11 этапов Кубка мира и с большим преимуществом над немцем Маркусом Айзенбихлером первенствовал в общем зачете.

Судя по всему, запала Гранеруду должно хватить и, как минимум, на олимпийский сезон. Хотя конкуренция чрезвычайно высока. В частности, со стороны Камила Стоха, Карла Гайгера, Рею Кобаяси, Штефана Крафта и того же Айзенбихлера. Лучший из россиян Михаил Назаров занял в общем зачете Кубка мира-2020/21 только 28 место, Климов, у которого в активе есть победа на этапе КМ, был только 35-м. Но в нынешнем сезоне Климов, Назаров, Роман Трофимов и 18-летний талант Данил Садреев и тренеры сборной рассчитывают на большее.

Ирина Аввакумова - главная надежда сборной России в олимпийском сезоне Фото © 2021 Getty Images

У женщин ситуация для россиянок не столь удручающая – Аввакумова в прошлом сезоне заняла седьмое место в общем зачете, пусть и не пробивалась в топ-3. У женщин традиционно к фаворитам причисляют Сару Таканаси и Марен Люндбю, у которых семь побед в общем зачете Кубка мира на двоих. Но в минувшем сезоне Кубок мира достался Нике Крижнар.

Календарь Кубка мира по прыжкам с трамплина--2021/22 смотрите здесь

Результаты этапов Кубка мира по мере их завершения смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у мужчин смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у женщин смотрите здесь

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