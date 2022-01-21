Пекин-2022: Прыжки с трамплина: что нужно знать и за кого болеть

Прыжки с трамплина – олимпийский вид спорта, представляющий собой соревнования по прыжкам на лыжах со специально оборудованных трамплинов двух размеров- нормальном и большом. Существует как самостоятельный вид спорта, а также в качестве одной из дисциплин входит в программу лыжного двоеборья.

Во время соревнований оцениваются длина и техника выполнения прыжка. С 2010 года в правила были добавлены поправочные коэффициенты к сумме баллов, учитывающие силу и направление ветра в момент исполнения прыжка, а также расположение стартовых ворот на горе разгона.

Комплекты медалей – 5

Мужчины

индивидуальный турнир на трамплине К95

индивидуальный турнир на трамплине К125

командные соревнования

Женщины

индивидуальный турнир на трамплине К95

Смешанные командные соревнования

В программу Олимпийских игр 2022 года в Пекине,** по сравнению с Играми в **Пхенчхане, были добавлены смешанные командные соревнования.

Формат

Всего в олимпийском турнире в Пекине примут участие 105 спортсменов – 65 мужчин и 40 женщин.

В индивидуальных соревнованиях каждый атлет исполняет два прыжка, и спортсмен, набравший наибольшее количество баллов по сумме двух попыток, становится победителем. В командном турнире каждая сборная состоит из четырех человек. По результатам исполнения ими первого прыжка количество команд во второй попытке сокращается до восьми. Итоговое распределение мест происходит по сумме баллов, набранных всеми участниками команды в двух попытках.

Олимпийская история

Дебют в олимпийской программе – 1924 год

Дебют женских соревнований в программе Олимпиад – 2014 год

Самая успешная сборная – Норвегия (11 золотых медалей)

(11 золотых медалей) Самые титулованные спортсмены – Матти Нюкянен, Симон Амманн (по 4 золотых медали)

(по 4 золотых медали) Самая титулованные спортсменки – Карина Фогт, Марен Лундбю (по одной золотая медали)

Прыжки на лыжах с трамплина – один из шести видов спорта, которые входили в программу всех состоявшихся зимних Олимпийских игр, наряду с фигурным катанием, лыжными гонками, хоккеем с шайбой, лыжным двоеборьем и конькобежным спортом.

Размеры трамплинов на протяжении олимпийской истории менялись. Так, с 1924 по 1956 годы трамплин имел длину разгона 70 м, в 1960-м в американском Скво-Вэлли – 80 метров. На Играх 1964 года в австрийском Инсбруке впервые разыгрывали два комплекта медалей: на большом трамплине (80 м) и нормальном (70 м). С 1968 года большой трамплин стал 90-метровым, и с тех пор два десятилетия формат олимпийских соревнований оставался неизменным. В 1988 году в Калгари в программу Олимпиады впервые вошли командный турнир.

С Олимпийских игр во французском Альбервиле (1992 год) характеристики трамплинов начали измерять не длиной разгона, а мощностью - расстоянием от точки отрыва до средней расчетной точки приземления (К-пойнт). Нормальный трамплин, как правило, имеет мощность K90, большой — K120. При этом мощность может варьироваться – так, в Турине в 2006 году олимпийские соревнования проводились на трамплинах К95 и К125.

Успехи россиян

Первая и до настоящего времени единственная золотая олимпийская медаль была завоевана советским спортсменом Владимиром Белоусовым в 1968 году в Гренобле.

За кого болеть

В корейском Пхенчхане представительницы женской сборной ОАР выступили значительно успешнее, чем мужчины. Четвертое место на Играх-2018 заняла Ирина Аввакумова, которая по итогам сезона-2020/21 стала лучшей из россиянок в общем зачете Кубка мира FIS, с 349 баллами заняв седьмое место. Правда, в сезоне-2021/22 дела у Ирины складываются хуже, и к началу 2022 года она занимала в общем зачете лишь 15 место, набрав 119 баллов. Положение в Кубке мира на 1 января 2022 года других россиянок:Александра Кустова (25), Софья Тихонова (34), Ирма Махиня (40), Анна Шпынева (43).

Шансы на медали Пекина-2022 у представителей мужской команды Олимпийского комитета России можно и вовсе назвать весьма призрачными – как в личном, так и в командном турнире. Лучшая позиция в зачете Кубка мира на 1 января 2022 года у Евгения Климова- 30 место. Другие российские спортсмены в этом рейтинге располагаются на следующих позициях: Данил Садреев (31), Роман Трофимов (41), Михаил Назаров (51).

За кем следить

Мужчины

Халвор-Эгнер Гранеруд (Норвегия) – обладатель Кубка мира-2020/21

(Норвегия) – обладатель Кубка мира-2020/21 Рюою Кобюаяси (Япония) – лидер Кубка мира-2021/22

– лидер Кубка мира-2021/22 Камил Cтох (Польша) – трехкратный олимпийский чемпион

(Польша) – трехкратный олимпийский чемпион Карл Гайгер (Германия) – серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, 4-кратный чемпион мира

(Германия) – серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, 4-кратный чемпион мира Маркус Айзенбихлер (Германия) – 6-кратный чемпион мира

Женщины