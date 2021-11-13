Легенды объясняют: Феликс Готтвальд помогает разобраться в лыжном двоеборье

Феликсу Готтвальду было всего 13 лет, когда он сказал отцу, что хочет посвятить жизнь лыжному двоеборью. Наверняка это был непростой разговор, потому что родители уже наметили для сына будущее в семейном бизнесе по продаже автомобилей.

Однако Феликс, обладающий удивительной способностью мыслить на перспективу, остался при своем мнении и начал делать первые шаги на пути, который привел его на зимние Олимпийские игры 1994 года в Лиллехаммере. Медленно, но верно он продолжал совершенствоваться, пока наконец не поднялся на высшую ступень пьедестала почета. На Играх-2006 в Турине он победил в спринте и командных соревнованиях, а на Олимпиаде-2010 в Ванкувере выиграл третье золото в эстафете.

После пяти Олимпиад Готтвальд завершил карьеру в качестве самого успешного австрийского зимнего олимпийца и самого титулованного спортсмена в олимпийском лыжном двоеборье. При этом Феликс считает, что успех не должен быть во главе угла: «Вершина горы может быть целью. Но самая большая цель должна заключаться в том, чтобы снова спуститься с этой горы».

Готтвальд обсудил с Olympics.com свою страсть к лыжному двоеборью и вспомнил легендарную карьеру в этом виде спорта.

Ниже приводится расшифровка интервью, слегка отредактированная для ясности и краткости.

*Olympics.com (OC): Как вы открыли для себя лыжное двоеборье и что заставило вас влюбиться в этот вид спорта?

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Феликс Готвальд (ФГ): В детстве я занимался разными видами спорта, но когда попробовал прыжки с трамплина, то был очарован ими. Потом сын моего бывшего учителя физкультуры, который занимался лыжным двоеборьем, сказал мне: «Ты должен попробовать это, потому что ты довольно хорошо бегаешь». Поэтому я попробовал добавить к прыжкам беговые лыжи. У меня всегда было ощущение, что я могу бегать на лыжах гораздо быстрее, но у меня не было техники.

Однако мои родители планировали, что я должен продолжить семейный бизнес – семья 30 лет занималась продажей автомобилей. Поэтому было непросто сказать им в 13 лет, что я хочу стать лыжником. В конце концов, мне разрешили развиваться в этом направлении, но уговор заключался в том, что я все равно должен был сдать экзамены.

Я начал прыгать с трамплина в 13 лет, и это было довольно поздно, так что в начале мне было трудно. Но я знал, что это проект не на шесть недель, а, возможно, на 20 лет. В итоге так и получилось. Медали не были самым большим успехом. Самым большим успехом было пройти тот путь, который я действительно хотел пройти. Вот, что я могу сказать всем молодым людям: просто спросите себя, какие у вас есть мечты, а затем следуйте за ними.

OC: Продолжаете ли вы сейчас заниматься лыжным двоеборьем? И какова сейчас ваша повседневная жизнь?

ФГ: Знаете, я перестал прыгать на лыжах, потому что нельзя прыгать медленнее. Ты можешь кататься медленнее, но не можешь прыгать медленнее. Я все еще тренируюсь, я все еще в форме, так что спорт – это часть моей жизни. Но нужно заниматься бизнесом и семьей, нужно многое успеть сделать, и обычно дня почти не хватает на все мои проекты.

После ситуации с пандемией работы очень много. Найти баланс снова – это, возможно, тот вызов, с которым нам всем предстоит справиться. В лыжном двоеборье нужно овладеть балансом между прыжками и беговыми лыжами, а мы должны каждый день находить этот баланс в своей жизни.

OC: Когда вы росли, были ли у вас спортсмены, на которых вы равнялись, или те, кого вы считали легендой в вашем виде спорта, либо же вы пытались найти собственный путь?

ФГ: Конечно, были спортсмены, которых мы знали, потому что они были самыми успешными в то время в лыжном двоеборье, но я пытался идти по собственному пути. Да и не было столько времени, чтобы смотреть налево и направо, вперед и назад. Это был достаточно долгий путь, чтобы понять, что единственное, что ты можешь сделать, это использовать каждый день и стараться стать немного лучше.

Феликс Готтвальд Фото © 2006 Getty Images

OC: Когда вы впервые поехали на Олимпийские игры, вам было 18, и прошло несколько лет, прежде чем вы завоевали золотую медаль. Каким был этот путь для вас?

ФГ: Это был долгий путь. Я помню Игры 1994 года, мне было 17 или 18 лет, и я был очень впечатлен тем, насколько масштабными были Олимпийские игры. Настолько, что я почти забыл, как кататься на лыжах и прыгать. Четыре года спустя в Нагано в 1998 году у нас были реальные шансы завоевать медали, но мы совершили много ошибок – больше, чем другие команды.

Поэтому я продолжал работать, и в Солт-Лейк-Сити-2002 мне удалось выиграть три бронзовые медали в трех соревнованиях. После небольшого празднования я встретил нашего олимпийского чемпиона Франца Кламмера. Он поздравил меня и был впечатлен моим выступлением, но при этом сказал: «Феликс, ты знаешь, что главное на Олимпийских играх – это золотая медаль».

Поэтому я провел внутренний разговор с самим собой, чтобы понять, достаточно ли я воодушевлен, чтобы однажды поставить своей целью золотую медаль. И, честно говоря, поначалу я думал, что буду удовлетворен этими тремя бронзовыми медалями. Но когда у меня получалось должным образом сконцентрироваться в день олимпийских соревнований, заветная цель не казалась недосягаемой.

OC: Какие моменты в вашей карьере выделяются среди других?

ФГ: К счастью, невозможно выделить какие-то моменты. Самым большим результатом стали дружеские отношения, которые мы обрели за этот долгий период. У нас были товарищи по команде, мы до сих пор дружим и приятно проводим время вместе. Мы продолжаем идти вперед. Мы не рассказываем старые истории снова и снова, а хотим делиться нашим опытом.

OC: Как бы вы описали лыжное двоеборье в нескольких словах?

ФГ: Все дело в балансе между прыжками на лыжах с трамплина и совершенно другими навыками в лыжных гонках. В беговых лыжах – это выносливость, тяжелые и интенсивные тренировки, а в прыжках с трамплина очень важна техническая часть. Найти баланс между этими двумя дисциплинами – самая захватывающая часть. Честно говоря, у меня и в мыслях не было, что я найду баланс, но я старался до конца.

OC: Как вы думаете, какие самые главные навыки или качества нужны для успеха в лыжном двоеборье?

ФГ: Дело не в лыжном двоеборье. Главное умение – быть достаточно честным с самим собой, чтобы спросить, чем ты действительно хочешь заниматься. И если ответ – лыжное двоеборье, то нужно тренироваться и работать для этого.

Причина должна быть достаточно весомой, потому что большую часть времени я проигрывал и лишь изредка выигрывал. Мы привыкли проигрывать, но мы также привыкли вставать и пробовать заново, думая о том, что мы можем сделать лучше в следующий раз.

OC: Вы добились больших успехов не только на индивидуальном уровне, но и в составе команды. Как вы думаете, что делало австрийскую команду по лыжному двоеборью такой особенной?

ФГ: Мы проводили вместе около 300 дней в году. Так что это скорее семья, чем команда. Конечно, в семьях бывают проблемы, и их нужно обсуждать и находить решения, но после сезона мы проводили отпуск вместе, и нам было очень хорошо. Так что мы были как братья.

В то время у нас не было социальных сетей, поэтому мы проводили время вместе в реальной жизни. Это были хорошие времена: мы упорно тренировались, когда были молоды, мы пили пиво, но потом вставали утром и продолжали тренироваться. Это было прекрасное время, и это было первое, по чему я скучал, когда завершил карьеру.

OC: Скоро Зимние Олимпийские игры. Кто ваши фавориты в Пекине?

ФГ: Я встречался с финской командой. Они пригласили меня на ужин, чтобы я поделился с ними опытом участия в Олимпиаде. Сейчас их тренирует австрийский тренер, и они знают, что недостаточно быть успешными. Они действительно хотят вдохновить людей через лыжное двоеборье.

Олимпийскому чемпиону легко говорить, но, наверное, выиграть Олимпиаду легче, чем гонки Кубка мира, потому что там меньше конкурентов. Но ты должен ехать туда и быть уверенным, что обычные вещи, которые ты делаешь, достаточно хороши. Нужно работать над этим каждый день и не говорить на старте: «Я должен был сделать это летом». Нужно пройти весь путь – это и есть настоящий вызов.

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