Лыжное двоеборье. Календарь Кубка мира-2021/22

Кубок мира по лыжному двоеборью в сезоне-2021/22 пройдет с 26 ноября по 13 марта. У мужчин будет значительно больше этапов, но любопытны и женские соревнования, которые на шести этапах пройдут в одни даты с мужскими. Один раз даже состоятся смешанные командные соревнования – в январе в Валь-ди-Фьемме. Olympics представляет расписание Кубка мира по лыжному двоеборью в олимпийском сезоне.

Календарь Кубка мира по лыжному двоеборью в сезоне-2021/2022

Мужчины

26 – 28 ноября. Рука, Финляндия. Большой трамплин +5 км. 1 старт. Большой трамплин + 10 км. 2 старта

4 – 5 декабря. Лиллехаммер, Норвегия. Командные соревнования. Нормальный трамплин. Эстафета 4х5 км. 1 старт. Большой трамплин. 10 км. 1 старт

11 – 12 декабря. Отепя, Эстония. Нормальный трамплин. 10 км. 2 старта

18 – 19 декабря. Рамзау, Австрия. Нормальный трамплин. 10 км. 2 старта

7 – 9 января. Валь-ди-Фьемме, Италия. Смешанные командные соревнования. Нормальный трамплин. Эстафета 4х5 км. 1 старт. Нормальный трамплин. 10 км. 2 старта

15 – 16 января. Клингенталь, Германия. Большой трамплин. 10 км. 2 старта

22 – 23 января. Планица, Словения. Нормальный трамплин. 10 км. 2 старта

28 – 30 января. Зеефельд, Австрия. Нормальный трамплин. 7,5 км. 1 старт. Нормальный трамплин. 10 км. 1 старт. Нормальный трамплин. 12,5 км. 1 старт.

4 – 20 февраля. Олимпийские игры, Пекин

26 – 27 февраля. Лахти, Финляндия. Командный спринт. Большой трамплин. 2х7,5 км. 1 старт. Большой трамплин. 10 км. 1 старт

5 – 6 марта. Осло, Норвегия. Большой трамплин. 10 км. 2 старта

12 – 13 марта. Шонах, Германия. Нормальный трамплин. 10 км. 2 старта

Женщины

4 – 5 декабря. Лиллехаммер, Норвегия. Нормальный трамплин. 5 км. 2 старта

11 – 12 декабря. Отепя, Эстония. Нормальный трамплин. 5 км. 2 старта

17 декабря. Рамзау, Австрия. Нормальный трамплин. 5 км. 1 старт

7 – 8 января. Валь-ди-Фьемме, Италия. Смешанные командные соревнования. Нормальный трамплин. Эстафета 4х5 км. 1 старт. Масс-старт. 5 км. Нормальный трамплин. 1 старт

23 января. Планица, Словения. Нормальный трамплин. 5 км. 1 старт

12 – 13 марта. Шонах, Германия. Нормальный трамплин. 5 км. 2 старта

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