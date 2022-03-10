Лыжное двоеборье. Финал Кубка мира-2021/2022: что ждать, где смотреть

Трофеи лучших спортсменок и спортсменов сезона Кубка мира-2021/2022 в лыжном двоеборье будут вручаться в воскресенье, 13 марта, в культовом для вида спорта месте — Шенахе в Шварцвальде (Германия) — родном городе олимпийского чемпиона-1988 Ханса-Петера Поля и чемпиона Турина-2006 Георга Хеттиха. При этом, на Хрустальный глобус у мужчин претендуют как раз те спортсмены, которым Олимпийские игры-2022 в Пекине не удались: Йоханнес Лампартер (два четвертых места на трамплине и трассе в Чжанцзякоу) и Ярл Магнус Риибер (успел восстановиться от COVID-19, но в прямом смысле свернул не туда на лыжном сегменте, что стоило ему медали). Последний стремительно нагоняет австрийского лидера общего зачета — после победного дубля на домашнем этапе в Осло норвежский двоеборец отстает от своего визави всего на 19 баллов (1202 у Лампартера и 1183 у Риибера). В случае, если австрийский спортсмен удержит первую позицию, он станет самым молодым в истории обладателем Хрустального глобуса в лыжном двоеборье — в возрасте 20 лет трофей не выигрывал никто.

Главный триумфатор Игр в Пекине — норвежец Йорген Гробак (два золото и серебро) на Кубке мира выступает не блестяще: даже для попадания в тройку общего зачета ему необходимо чудо. На одну позицию выше в генеральной классификации как раз располагается герой одной из самых ярких гонок в олимпийской истории вида спорта — немец Винценц Гайгер. Немецкий двоеборец, в невероятном рывке на полутора финишных километрах выигравший олимпийское золото в первых индивидуальных соревнованиях, после главного достижения в карьере тоже не показывает выдающихся результатов — одно призовое место в четырех стартах на Кубке мира. Тем не менее, 96 баллов преимущества Гайгер наверняка удержит — в Шварцвальде в его пользу сыграет, в том числе, и поддержка местных болельщиков.

Особенным станет этап для 29-летнего Мануэля Файсста — серебряный призер Олимпиады в Пекине в составе эстафеты является уроженцем федеральной земли Баден-Вюрттемберг и большую часть профессиональной карьеры тренируется как раз в Шенахе. Однако перед родной публикой лучшим его результатом является второе место в команде в далеком 2016 году. Личных подиумов у Файсста в Шварцвальде нет. При удачном раскладе (например, повторении лучшего результата сезона — третьего места в Отепя) Мануэль вполне способен подняться в первую десятку рейтинга по итогам сезона.

Женщины пока не соревнуются на Олимпийских играх. Это означает только одно — для них победа в общем зачете Кубка мира является еще более престижной, чем у мужчин. Интриги в борьбе за Хрустальный глобус не предвидится: Гида Вествольд Хансен в этом сезоне на официальных соревнованиях не проигрывала ни разу. С переходом в биатлон Тары Герати-Моутс из США реальных конкуренток у норвежки не осталось.

Перед этапом в Шенахе у Хансен 600 очков (максимум), а у ближайшей преследовательницы — соотечественницы Иды Мари Хаген — 311. Со второй позиции ее могут сместить как еще одна норвежка Марте Лейнан Лунд, так и 19-летняя словенка Эма Волавшек.

Лыжное двоеборье. Кубок мира-2021/2022. Финал. Шенах (Германия). Расписание трансляций

по московскому времени

12 марта, суббота

Женщины. Трамплин HS 106. Начало в 12:00. Eurosport Player

Мужчины. Трамплин HS 106. Начало в 13:00. Eurosport Player

Женщины. Лыжная гонка по системе Гундерсена на дистанции 5 км. Начало в 15:30. Eurosport Player

Женщины. Лыжная гонка по системе Гундерсена на дистанции 10 км. Начало в 16:15. Eurosport Player

13 марта, воскресенье

Женщины. Трамплин HS 106. Начало в 12:00. Eurosport Player

Мужчины. Трамплин HS 106. Начало в 13:30. Eurosport Player

Женщины. Лыжная гонка по системе Гундерсена на дистанции 5 км. Начало в 15:30. Eurosport Player

Женщины. Лыжная гонка по системе Гундерсена на дистанции 10 км. Начало в 16:35. Eurosport Player

Календарь Кубка мира по лыжному двоеборью-2021/22 смотрите здесь

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