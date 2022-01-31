Впервые на зимней Олимпиаде: исторические события в Пекине-2022

Пекин станет первой столицей летних и зимних Олимпийских игр

Церемония открытия Олимпиады 4 февраля официально утвердит Пекин в статусе первого города-организатора летних и зимних Олимпийских игр. Почти 14 лет назад столица Китая с блеском провела летнюю Олимпиаду, а сейчас вновь принимает у себя всемирный фестиваль спорта.

Восемь объектов Пекина-2008 переоборудованы и перепрофилированы под нужды зимней Олимпиады. Национальный плавательный комплекс из «Водяного куба» стал «Ледяным кубом». Столичный дворец спорта превратился из волейбольного зала в каток для шорт-трека и фигурного катания. Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр вновь пройдут на знаменитом Национальном стадионе, известном как «Птичье гнездо».

Новые дисциплины

В программу зимней Олимпиады вошли семь новых дисциплин. Это женский монобоб, мужской и женский лыжный биг-эйр, а также смешанные командные соревнования по шорт-треку, прыжкам с трамплина, сноуборд-кроссу и лыжной акробатике.

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Дебютанты зимней Олимпиады

На пекинских Играх дебютируют несколько национальных олимпийских комитетов, которые не ассоциируются с зимними видами спорта и участием в зимних Олимпиадах!

Прежде всего обращает на себя внимание 19-летний Ричардсон Виано - первый гаитянин в истории зимних Олимпийских игр. Он квалифицировался для участия в соревнованиях по гигантскому слалому. Он станет первым в истории Олимпиад представителем стран Карибского региона в лыжных видах спорта.

Австралийцы впервые примут участие в олимпийском турнире по керлингу. Тали Гилл и Дин Хьюит в декабре 2021 года выиграли все семь матчей отборочного этапа в Нидерландах.

Дания и Чехия дебютируют в женском хоккее с шайбой. Горнолыжник Мохаммад Ариф Хан станет первым спортсменом из Индии, отобравшимся на Олимпиаду в двух дисциплинах: слаломе и гигантском слаломе.

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Гендерный баланс

С появлением в программе женских соревнований по монобобу и лыжному биг-эйру в Пекин приедет рекордное количество спортсменок. Если в 2018 году в Пхенчхане женщины составляли 41% от всех участников, то теперь их будет 45%.

Гендерный баланс будет достигнут во многих видах спорта, включая лыжный фристайл, лыжные гонки, горнолыжный спорт, индивидуальные соревнования в санном спорте, скелетон, сноуборд и конькобежный спорт.

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Первая Олимпиада на зеленой энергии

Пекин-2022 рассчитывает стать первой Олимпиадой, которая не оставит углеродного следа. Все стадионы и большая часть транспорта работают на возобновляемых источниках энергии. Оркомитет сделал ставку на солнечную, гидро- и ветроэнергетику. То есть для освещения, обогрева и других нужд будут использоваться источники энергии с нулевым выбросом углекислого газа. Искусственный снег будут производить из дождевой и талой горной воды. Чтобы уменьшить воздействие Олимпиады на окружающую среду, Китай реализует программы по посадке деревьев.

Согласно историческому решению МОК, системы охлаждения на ледовых объектах впервые будут использовать двуокись углерода природного происхождения.