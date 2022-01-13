Смешанный командный сноуборд-кросс, что это?

Организаторы Игр стараются повысить гендерное равенство, поэтому смешанные дисциплины стали важной составляющей олимпийской программы. На Олимпиаде-2022 в Пекине будет представлено девять смешанных дисциплин – четыре новые и пять, которые уже были в программе прошлых Олимпийских игр.

12 февраля 2022 года состоится дебют смешанного командного сноуборд-кросса, в котором разыграют первый в истории комплект олимпийских медалей.

В новом виде могут принять участие до 16 команд по два спортсмена в каждой. Они будут соревноваться по системе плей-офф до тех пор, пока в финале не останется четыре команды, которые попытаются завоевать первые олимпийские медали в этой дисциплине.

Формат смешанного командного сноуборд-кросса на Олимпиаде-2022 в Пекине

Несмотря на то, что смешанный сноуборд-кросс только дебютирует на Олимпиаде, эта дисциплина входит в программу Кубка мира уже почти десять лет – впервые она была представлена на нескольких этапах в сезоне 2012/13.

Популярность соревнований обусловлена захватывающим форматом – вы не сможете оторваться.

В каждую команду входят два спортсмена – мужчина и женщина – мужчины начинают первыми. Когда первый участник пересекает финишную линию, его преимущество во времени передается партнерше по команде. Спортсменки выходят на трассу с учетом отставаний после первого этапа. Победу своей сборной приносит та сноубордистка, которая придет к финишу первой.

В Пекине две лучшие команды каждого из четырех заездов выйдут в полуфинал, две быстрейшие сборные каждого из двух полуфиналов получат место в большом финале.

Как смотреть смешанный командный сноуборд-кросс на Олимпиаде-2022 в Пекине

Снежный парк Геньтин в Чунли, также известный как Секретный cад, станет площадкой для всех соревнований по сноуборду (кроме биг-эйра), в том числе и для смешанного командного сноуборд-кросса.

Соревнования в этой дисциплине пройдут за один день, 12 февраля 2022 года, так что отмечайте этот день в вашем календаре.

Четвертьфиналы начнутся в 10 утра (по местному времени), полуфиналы пройдут через полчаса. Малый финал запланирован на 10:50, а после него состоится большой финал, в котором четыре команды будут бороться за золотые медали.

Что делает смешанную дисциплину особенной? Объясняют олимпийцы

Сноубордисты привыкли соревноваться сами за себя, но когда дело касается смешанной командной дисциплины, нужны другие навыки – качества, которые Белль Брокхофф и Джаррид Хьюз должны были добавить в свой арсенал, когда объединились перед чемпионатом мира 2021 года.

«У нас разные потребности. Мы должны были внести изменения, и это было действительно хорошо. Знаете, нам удалось получить то, что мы хотели. У нас были разные идеи, как подойти к гонке, поэтому мы должны были скорректировать некоторые моменты, что в итоге отлично сработало», – объяснила Брокхофф Olympics.com.

«Отлично сработало» – означает, что пара пришла к победе в чемпионате мира.

Быть частью команды также значит обладать большим чувством ответственности. В конце концов, если вы делаете ошибку, то это влияет и на результат вашего партнера.

«В индивидуальных соревнованиях, если ты облажался, то это полностью твоя вина. Но в командном смешанном турнире вы в какой-то мере больше делите эту ответственность».

Несмотря на дополнительную ответственность, Брокхофф предпочитает думать о положительных моментах. Какие-то вещи могут быть сложнее, но вы также можете пользоваться сильными сторонами своего партнера по команде.

«У Джаррида есть способность находить возможности на трассе и просто использовать их. Он может проводить самые быстрые заезды», – отметила она.

За кем следить в смешанном командном сноуборд-кроссе?

Австралийцы Джаррид Хьюз и Белль Брокхофф – действующие чемпионы мира, которые постараются добавить в свою копилку олимпийское золото Пекина-2022. Если они преуспеют, то это будет первая медаль для Брокхофф и вторая для Хьюза, который является действующим серебряным олимпийским призером в индивидуальном сноуборд-кроссе.

Другие команды приедут в Пекин с точно такой же целью. Итальянцы Лоренцо Соммарива и Микела Мойоли завоевали серебро на чемпионате мира 2021 года, а в декабре выиграли большой финал на этапе Кубка мира в Монтафоне – единственном в этом сезоне в данной дисциплине перед Олимпиадой. Мойоли также является действующей олимпийской чемпионкой в сноуборд-кроссе. Сможет ли она защитить свой титул и добавить в свою коллекцию еще одну блестящую медаль за командные соревнования?

В Монтафоне итальянский дуэт победил, опередив чехов Еву Самкову и Яна Кубичика. Французы Квентин Содогас и бронзовый призер Сочи-2014 в сноуборд-кроссе Хлоя Треспеш были третьими.