Командная акробатика в лыжном фристайле, что это? 

10 февраля 2022 года мир узнает имена первых олимпийских медалистов по командной акробатике в лыжном фристайле. Соревнования, несомненно, станут захватывающей битвой, в которой к технике и креативности воздушных фигур добавится компонент командной стратегии.

Узнайте о формате, времени и месте проведения, а также о спортсменах, за которыми стоит следить в соревнованиях по командной акробатике на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Цзя Цзунъян Фото © 2018 Getty Images

Формат командной акробатики в лыжном фристайле

В Пекине состоится дебют этой дисциплины в олимпийской программе, однако на Кубке мира соревнования проводятся с сезона-2014/15, а на чемпионате мира — с 2019 года.

Каждая команда состоит из трех лыжников: два мужчины и одна женщина либо две женщины и один мужчина. Их индивидуальные результаты суммируются, и побеждает команда с наибольшим количество очков. Все просто!

В Пекине-2022 все НОК, имеющие по крайней мере одну женщину и одного мужчину, допущенных к участию в индивидуальных соревнованиях по акробатике, получат возможность заявить тройку фристайлитов для участия в командной акробатике. В соревнованиях примут участие не менее восьми команд.

Когда и где смотреть командную акробатику на Играх-2022 в Пекине

Соревнования по командной акробатике состоятся 10 февраля. Первый финал пройдет в 19:00 по местному времени, а второй начнется в 19:50 и определит первых олимпийских медалистов.

Местные жители смогут наблюдать за соревнованиями в Genting Snow Park, где пройдут соревнования по фристайлу и сноуборду в Пекине 2022 (кроме соревнований по биг-эйру).

Что особенного в командной акробатике? Объясняет олимпиец

В отличие от большинства смешанных соревнований, где количество мужчин и женщин одинаково, в смешанных командных соревнованиях по акробатике есть интригующий элемент: команды могут выбирать между двумя женщинами и одним мужчиной или наоборот.

Кто-то может подумать, что все команды выберут двух мужчин, но так происходит не всегда. Австралия завоевала две медали на Кубке мира с двумя женщинами в команде. На самом деле, участие двух женщин может быть хорошей стратегией, в зависимости от того, как сформирована команда и каковы сильные стороны каждого участника.

«Если вам нужна выверенность и стабильность, девушки отлично для этого подходят», – сказала TeamUsa.org трехкратная олимпийская чемпионка Эшли Колдуэлл (США).

Мужские трюки, как правило, более рискованные, что может привести к падению. В командных соревнованиях любая ошибка выведет вас из борьбы за медали. С другой стороны, рисковать необходимо для победы в любом виде фристайла. Каждая команда сама решает, как лучше сбалансировать свои таланты.

Эшли Колдуэлл Фото © 2018 Getty Images

На кого обратить внимание?

Для победы в командной акробатике нужна очень сильная команда. Один из фаворитов Пекина-2022 – команда ОКР. После победы на чемпионате мира в этом году это главный претендент на золото. В состав команды входят Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров – чемпион мира в личном первенстве в 2019 и 2021 годах. На чемпионате мира 2019 года сборная России взяла бронзу с Никитиной и Буровым. Всего в командной акробатике у команды семь медалей чемпионатов мира.

Поборется за подиум сборная Швейцарии. Спортсмены, представляющие эту страну выиграли золото (2019) и серебро (2021) на двух последних чемпионатах мира. Кароль Бувар и Ноэ Рот участвовали в обоих турнирах, а Пирмин Вернер в этом году заменит Николя Гигакса.

Никогда не стоит недооценивать и Китайскую Народную Республику, которая будет выступать у себя дома. Все олимпийские медали китайских фристайлистов завоеваны в акробатике (1 золото, 4 серебра и 6 бронз).

Сюй Менгтао – кандидат на попадание в опытную китайскую команду. Она является серебряным призером Олимпийских игр (Сочи-2014), чемпионкой мира (2013) и трехкратной обладательницей Кубка мира (2018, 2019 и 2020).

Цзя Цзунъян – бронзовый призер Сочи-2014 и серебряный призер Пхенчхана-2018 – и двукратный чемпион мира (2013, 2015) Ци Гуанпу также сделают все возможное для завоевания олимпийского золота.