Новые соревнования по монобобу среди женщин на Олимпиаде-2022 в Пекине — что это?

Кто сказал, что бобслей может быть только командным видом спорта? Впервые на зимних Олимпийских играх в 2022 году Пекин примет соревнования по монобобу — индивидуальные соревнования, предназначенные исключительно для женщин.

Названный в честь греческого слова mónos (одиночный), монобоб увеличит долю женщин в олимпийском бобслее, и станет второй дисциплиной для женщин вместе с экипажами двоек. У мужчин уже есть две дисциплины: соревнования четверок и двоек.

Соревнования стали частью программы Зимних юношеских олимпийских игр в Лиллехаммере в 2016 году и Лозанне в 2020 году, в них участвовали представители обоих полов.

Хотите знать, чего ожидать от женских соревнований по монобобу Пекина-2022, на кого обратить внимание и когда начнутся соревнования? Все, что вам нужно знать, – ниже.

В чем отличие монобоба?

В то время как команда по бобслею делит между собой роли пилота, брейкмена, и разгоняющих, спортсменкам в монобобах приходится делать все это самостоятельно, в санях весом не менее 162 кг.

«Иногда бывает тяжело одной. Сани весят почти столько же, сколько и в двойках, и вам нужен кто-то, кто поможет вам их нести», — сказала двукратная олимпийская чемпионка Жасмин Фенлатор-Викториан с Ямайки.

Тем не менее все находятся в равных условиях. «В монобобе у всех стандартизированный боб. Поэтому победа – это не про идеальную экипировку. Это настоящий тест для тебя как спортсменки и как пилота. Можно увидеть, кто находится в топе всех топов спорта,» – рассказала в 2020 году Olympics.com канадка Синтия Аппиа.

Cynthia Appiah Фото © 2017 Getty Images

Фенлатор-Викториан также считает, что в монобобе спортсменка испытывает меньше давления.

«Если я разобьюсь, то одна я. Нет беспокойства, которое есть в двойках, когда ты, как пилот, отвечаешь за другого человека».

«Каждый раз, когда вы кого-то задеваете, вы говорите: «Извини», но когда вы одни, вы просто не обращаете внимания».

Laura Nolte of Germany during the IBSF World Championships 2021 Altenberg Women's Monobob competition on February 13, 2021 in Altenberg, Germany. Фото © 2021 Getty Images

Будет представлено больше наций и женщин-бобслеисток в бобслее

Женщины начали соревноваться в олимпийском бобслее в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Двадцать лет спустя это дало спортсменкам со всего мира шанс побороться за большее количество олимпийских медалей.

Кейли Хамфрис из США, одна из самых успешных женщин-бобслеисток и активная сторонница развития женского бобслея, поддерживает проведение новых соревнований.

«Приятно знать, что у женщин больше шансов выиграть медали, и победа на первом в истории (Чемпионате мира) была лишь небольшой вишенкой на торте», — сказала она. «Я очень усердно работала, чтобы выиграть оба турнира (в монобобе и двойках).

Помимо увеличения числа женщин, участвующих в соревнованиях, монобоб может стать возможностью для НОК, не имеющих давних традиций в зимних видах спорта, участвовать в женских олимпийских соревнованиях по бобслею.

«Это здорово для развития — привлечь в спорт больше наций», — пояснила Фенлатор-Викториан.

В женских олимпийских монобобах примут участие 20 спортсменок. Четыре НОК с лучшим рейтингом смогут заявить двух спортсменок. Еще шесть НОК, прошедших квалификацию спортсменок для участия в соревнованиях двоек, смогут заявить по одной спортсменке каждый. Наконец, шесть квот были выделены для НОК, у которых нет квот команды для соревнований двоек.

Спортсменки, за которыми стоит следить на соревнованиях по монобобу среди женщин

Действующая чемпионка мира по бобслею и двукратная олимпийская чемпионка по бобслею среди женщин Кейли Хамфрис надеется стать первой олимпийской чемпионкой по монобобу. Американка представляла Канаду до 2020 года.В сезоне 2021/22 Хамфрис выиграла гонку в Альтенберге в Германии в декабре и последнюю гонку в Санкт-Морице, Швейцарии.

Еще один главная претендентка из США – трехкратная медалистка Олимпийских игр Элана Майерс-Тейлор, лидер в общем зачете Мировой серии монобоб сезона 2021/22. Канадки Синтиа Аппиа и Кристин де Брюн заняли третье и четвертое места в рейтинге соответственно. Австралийка Бриана Уокер — еще одна спортсменка, прекрасно завершившая сезон.

Расписание соревнований по женскому монобобу Пекина-2022

Соревнования по монобобу среди женщин стартуют 13 февраля в 9:30 по местному времени с первых двух заездов. На следующий день, 14 февраля в 9:30, состоятся третий и решающий четвертый заезды.

Примерно в 11:45 по пекинскому времени мы узнаем имена первых олимпийских чемпионок по монобобу, во время церемонии награждения в Национальном санно-бобслейном центре Яньцина.