За кем следить в Пекине-2022. Часть первая

Микаэла Шиффрин (США), горнолыжный спорт, 26 лет

Легенда горных склонов и рекордсменка по количеству побед на этапах Кубка мира - их у нее 70. В Пекине она может стать олимпийской чемпионкой третий раз подряд. У нее уже есть золото Сочи-2014 в слаломе и Пхенчхана-2018 в гигантском слаломе.

Mikaela Shiffrin Фото © 2018 Getty Images

Юдзуру Ханю (Япония), фигурное катание, 27 лет

Первый олимпийский чемпион из Японии в мужском фигурном катании. Ханю выигрывал золото на двух Олимпиадах - в Сочи-2014, где набрал рекордные 100 очков в короткой программе, и в Пхенчхане-2018. Подобное удавалось только Дику Баттону, на счету которого награды высшей пробы Санкт-Морица-1948 и Осло-1952.

Hanyu Yuzuru Фото © 2018 Getty Images

София Годжа (Италия), горнолыжный спорт, 29 лет

На Олимпийских играх-2022 в Пекине королева скорости попытается стать первой в нескольких дисциплинах. После победы в скоростном спуске на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане итальянка держит высокий уровень. Хотя наибольшего успеха она достигла в скоростном спуске, где недавно одержала семь побед подряд, первое место в супергиганте на Кубке мира в Валь-д'Изер доказывает, что Годжа готова бороться за медали Игр-2022 и в других дисциплинах.

Sofia Goggia Фото © 2018 Getty Images

Йоханнес Тиннес Бе (Норвегия), биатлон, 29 лет

Норвежский биатлонист горит желанием снова подняться на пьедестал. В Пхенчхане-2018 он был первым в индивидуальной гонке на 20 км, а также вторым в мужской и смешанной эстафетах. В марте прошлого года звезда биатлона выиграл третий кряду Кубок мира, а теперь постарается пополнить коллекцию олимпийских наград.

Johannes Thingnes Bø Фото © 2018 Getty Images

Эйлин Гу (Китай), фристайл, 18 лет

Эйлин Гу вовремя сделала шаг вперед. В этом месяце она выиграла свой первый Хрустальный глобус на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду. Одна из фавориток в хафпайпе надеется продолжить успешные выступления в Пекине.

Eileen Gu Фото © 2020 Getty Images

Микаэль Кингсбери (Канада), фристайл, 29 лет

В активе канадца 70 побед на этапах Кубка мира. Выигрыш девятого подряд Кубка мира показывает, что Кингсбери вышел на пик формы в нужное время. Серебряный призер Сочи-2014 и чемпион Пхенчхана-2018 имеет хорошие шансы защитить титул на этих Играх.