Troféu Brasil de Atletismo define equipe que vai ao Mundial: veja programação

A seleção brasileira que irá ao Campeonato Mundial de Atletismo 2022 de Oregon, nos EUA, será definida após o Troféu Brasil de Atletismo. A seletiva nacional será disputada de 22 a 25 de junho, no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, mesma sede do esporte nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

No dia seguinte, 26 de junho, a World Athletics encerra o prazo para os índices do Mundial, que acontece de 15 a 24 de julho.

O Troféu Brasil, uma das competições mais tradicionais do esporte brasileiro, recebeu inscrições de 770 atletas de 131 clubes, representando 22 estados e o Distrito Federal. Rafael Pereira, que conquistou duas medalhas na Liga Diamante na última semana, bronze em Oslo e prata em Paris, está entre os inscritos, bem como Caio Bonfim, da marcha atlética, medalhista de bronze no Mundial de 2017 e quarto colocado nas Olimpíadas do Rio.

Quem já está classificado para o Mundial de Atletismo?

Medalhista Olímpico de bronze nos 400m com barreiras, Alison dos Santos preferiu seguir sua preparação nos EUA, por já ter o índice para o Mundial. O brasileiro vai a Oregon lutando pelo título após vencer as três etapas da Liga Diamante que disputou em 2022, com os três melhores tempos do ano.

Quarto colocado em Tóquio e campeão mundial indoor em 2022, Darlan Romani também está garantido no arremesso do peso em Oregon, assim como o medalhista Olímpico de ouro e bronze Thiago Braz no salto com vara.

Antes da competição, a equipe de marcha atlética 35km do Brasil no Mundial já foi definida, com Caio Bonfim, Viviane Lyra e Elianay Barbosa. Bonfim e Gabriel Correa também disputam a marcha atlética 20km. Daniel Nascimento, Paulo Roberto de Paula e José Márcio Leão são os maratonistas classificados para o Mundial.

Daniel Nascimento bateu neste ano o recorde sul-americano da maratona, com 2h04m50s, e venceu a meia-maratona do Rio. Ele tem treinado no Quênia, a 2.800 metros de altitude. "Treinar lá ajuda para correr ao nível do mar. E também tem a natureza, é livre de trânsito e poluição. Dá uma paz interior e estou treinando com os melhores, adquirindo excelentes referências", disse o maratonista ao site da CBAt.

Na pista, Vitória Rosa está garantida nos 100m e 200m rasos no Mundial, bem como Tatiane Raquel da Silva nos 3000m com obstáculos, Nubia Soares no salto triplo, Erik Cardoso nos 100m rasos masculino, Rafael Pereira, Eduardo de Deus e Gabriel Constantino nos 110 com barreiras.

Paulo André Camilo, que participou do reality show Big Brother Brasil no início do ano, não estará no Troféu Brasil, portanto, também não irá ao Mundial.

Além dos índices que podem ser atingidos no Troféu Brasil, a World Athletics deve distribuir posteriormente mais vagas por cotas.

ALISON EXCLUSIVO | 'Queremos fazer história'

Troféu Brasil de Atletismo: transmissão e ingressos

O Troféu Brasil será exibido ao vivo pelo Canal Olímpico, plataforma streaming da NSports. Para quem está no Rio, o acesso ao Estádio Olímpico Nilton Santos é gratuito. O público poderá utilizar as arquibancadas do anel inferior com entrada pelo Portão Sul (Rua Arquias Cordeiro – Rampa da Ferrovia).

Confira a programação do Troféu Brasil 2022

Horários de Brasília, sujeito a alterações.

22 de junho - quarta-feira

7:00 - 20km marcha atlética feminino - Final

7:10 - 20km marcha atlética masculino - Final

8:30 - Lançamento do martelo feminino - Qualificação Grupo A

9:15 - 100m rasos masculino - Decatlo (1)

9:30 - Salto em altura masculino - Qualificação A e B

9:35 - 100m rasos feminino - Eliminatória

9:45 - Salto em distância masculino - Decatlo Grupos A e B (2)

10:00 - Lançamento do martelo feminino - Qualificação Grupo B

10:05 - 100m rasos masculino - Eliminatória

10:35 - 400m rasos feminino - Semifinal por tempo

10:55 - Arremesso do peso - Decatlo Grupos A e B (3)

11:00 - 400m rasos masculino - Semifinal por tempo

11:05 - Salto triplo feminino - Qualificação A e B

11:30 - 110m com barreiras masculino - Eliminatórias

12:00 - 100 com barreiras feminino - Eliminatórias

15:30 - Cerimônia de Abertura

16:00 - Salto em altura masculino - Decatlo Grupos A e B (4)

16:05 - 100m rasos feminino - Semifinal

16:10 - Lançamento do martelo masculino - Qualificação Grupo A

16:15 - Salto com vara feminino - Qualificação Grupos A e B

16:25 - 100m rasos masculino - Semifinal

16:45 - 5000m rasos feminino - Final

17:15 - 5000m rasos masculino - Final

17:25 - Lançamento do martelo masculino - Qualificação Grupo B

17:30 - Salto em distância masculino - Qualificação Grupos A e B

17:40 - 400m rasos masculino - Decatlo (5)

18:00 - 100m rasos feminino - Final

18:15 - 100m rasos masculino - Final

23 de junho, quinta-feira

9:00 - 110m com barreiras masculino - Decatlo (6)

9:25 - 110m com barreiras masculino - Semifinal

9:35 - Lançamento do disco masculino - Decatlo (7)

9:40 - Lançamento do martelo feminino - Final

9:50 - 100 com barreiras feminino - Semifinal

10:00 - Arremesso do peso feminino - Qualificação Grupos A e B

10:10 - 800m rasos feminino - Semifinal

10:15 - Salto em altura feminino - Qualificação Grupos A e B

10:25 - 800m rasos masculino - Semifinal

10:45 - 110m com barreiras masculino - Final

11:00 - Lançamento do disco masculino - Qualificação Grupo A

11:05 - 100 com barreiras feminino - Final

11:10 - Salto com vara masculino - Decatlo Grupos A e B (8)

12:00 - Lançamento do disco masculino - Qualificação Grupo B

16:00 - 400m rasos feminino - Final

16:05 - Lançamento do dardo masculino - Decatlo (9)

16:10 - Lançamento do martelo masculino - Final

16:15 - 400m rasos masculino - Final

16:20 - Salto triplo feminino - Final

16:30 - 3000m com obstáculos feminino - Final

16:40 - Salto com vara masculino - Qualificação Grupos A e B

16:55 - 3000m com obstáculos masculino - Final

17:00 - Salto em altura masculino - Final

17:20 - 1500m rasos masculino - Decatlo (10)

17:40 - Revezamento 4x100m feminino - Final por tempo

17:45 - Salto em distância masculino - Final

17:40 - Lançamento do disco feminino - Qualificação Grupo A e B

18:00 - Revezamento 4x100m masculino - Final por tempo

24 de junho, sexta-feira

9:00 - 100m com barreiras feminino - Heptatlo (1)

9:05 - Lançamento do dardo masculino - Qualificação Grupo A

9:10 - Lançamento do disco masculino - Final

9:15 - Salto com vara feminino - Final

9:20 - 200m rasos masculino - Eliminatória

9:35 - Salto em altura feminino - Heptatlo (2)

9:40 - 200m rasos masculino - Eliminatória

9:45 - Arremesso do peso feminino - final

9:50 - Salto triplo masculino - Qualificação Grupos A e B

10:10 - 800m rasos feminino - Final

10:15 - Lançamento do dardo masculino - Qualificação Grupo B

10:25 - 800m rasos masculino - Final

10:30 - 400m com barreiras feminino - Semifinal

10:50 - 400m com barreiras masculino - Semifinal

16:00 - 200m rasos feminino - Semifinal

16:00 - Lançamento do disco feminino - Final

16:15 - Arremesso do peso masculino - Qualificação

16:30 - 200m rasos masculino - Semifinal

16:50 - Salto em altura feminino - Final

17:00 - 10.000m rasos feminino - Final

17:10 - Salto em distância feminino - Qualificação Grupos A e B

17:15 - Lançamento do dardo feminino - Qualificação Grupo A

17:25 - Arremesso do peso feminino - Heptatlo (3)

17:50 - 10.000m rasos masculino - Final

16:10 - Lançamento do dardo feminino - Qualificação Grupo B

18:35 - 200m rasos feminino - Heptatlo (4)

18:55 - Revezamento 4x400m misto - Final por tempo

25 de junho, sábado

7:00 - 35km marcha atlética feminino - Final

7:10 - 35km marcha atlética masculino - Final

8:30 - 200m rasos masculino - Final

8:40 - Salto em distância feminino - Heptatlo (5)

8:45 - 200m rasos feminino - Final

8:35 - Lançamento do dardo masculino - Final

8:50 - 400m com barreiras masculino - Final

9:00 - Arremesso do peso masculino - Final

9:05 - 400m com barreiras feminino - Final

9:15 - Salto com vara masculino - Final

9:20 - 1500m rasos feminino - Final

9:40 - 1500m rasos masculino - Final

9:45 - Lançamento do dardo feminino - Heptatlo (6)

10:00 - Salto triplo masculino - Final

10:15 - Salto em distância feminino - Final

10:45 - Lançamento do dardo feminino - Final

10:50 - 800m rasos feminino - Heptatlo (7)

11:10 - Revezamento 4x400m feminino - Final por tempo

11:50 - Revezamento 4x400m masculino - Final por tempo

Para informações atualizadas do Troféu Brasil, visite o site da competição.