Darlan Romani desbanca bicampeão Olímpico e conquista histórico ouro no Mundial Indoor

Desta vez, não foi quarto lugar. Foi ouro!

O brasileiro Darlan Romani conquistou a medalha de ouro do arremesso do peso masculino no Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, em Belgrado, na Sérvia, com o recorde sul-americano e do campeonato de 22,53m.

E ele não fez isso em um evento esvaziado. Darlan deixou para trás ninguém menos que o bicampeão Olímpico e recordista mundial Ryan Crouser, dos EUA, que foi prata com 22,44m, e o atual medalhista de bronze Olímpico Tom Walsh, da Nova Zelândia, bicampeão do evento, com 22,31m.

Darlan encerrou uma invencibilidade de 26 eventos de Crouser, considerado o maior arremessador do peso da história.

Esta é a primeira medalha do Brasil em Mundiais de atletismo no arremesso do peso e também a primeira da carreira de Darlan. Ele se junta a Fabiana Murer (salto com vara), Mauro Vinicius da Silva (salto em distância) e Zequinha Barbosa (800 metros) entre os brasileiros medalhistas de ouro em Mundiais Indoor. Murer é a única atleta do país campeã mundial ao ar livre em provas individuais.

O país também tem um ouro no Mundial de Revezamentos, no 4x100, em 2019, com Jorge Vides, Derick Souza, Rodrigo Nascimento e Paulo André Camilo.

Competindo em um era fortíssima do arremesso do peso, Darlan bateu na trave do pódio em três torneios importantes: o Mundial Indoor de 2018, o Mundial de 2019 e os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Em Belgrado, a ausência do atual vice-campeão Olímpico Joe Kovacs, dos EUA, aumentou as chances de pódio do brasileiro. Mas ele não se contentou com o bronze e quebrou três vezes o recorde sul-americano indoor durante a prova para conquistar o título.

Após ficar longe do seu treinador Justo Navarro na preparação para Tóquio (os dois se reencontraram no início deste ano), Darlan ganhou o coração do Brasil durante os Jogos Olímpicos e ficou conhecido como "Senhor Incrível", como o personagem do filme Os Incríveis.

Agora, o Senhor Incrível é campeão mundial.

Darlan Romani é campeão mundial indoor do arremesso do peso em Belgrado. Foto: 2022 Getty Images

Jacobs supera Coleman por três milésimos nos 60m

O duelo entre os dois maiores velocistas do mundo terminou com vitória italiana. Marcell Jacobs, campeão dos 100m em Tóquio 2020, venceu a prova dos 60m em Belgrado, deixando o americano Christian Coleman com a prata. Ambos fizeram a prova em 6,41s, mas o italiano levou a melhor por apenas três milésimos.

Coleman ficou de fora do circuito por 18 meses devido a uma suspensão e não participou de Tóquio 2020. Ele é o atual recordista mundial dos 60m e estava invicto desde o seu retorno, mas Jacobs levou a melhor no primeiro duelo entre os dois desde que o italiano se consagrou campeão Olímpico. É apenas o primeiro capítulo de uma promissora rivalidade.