Com melhor marca indoor dos últimos oito anos, portuguesa Auriol Dongmo é campeã mundial em Belgrado

Portugal conquistou sua segunda medalha no primeiro dia do Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, nesta sexta-feira, 18 de março, em Belgrado, na Sérvia, de forma espetacular. Auriol Dongmo, do arremesso do peso feminino, atingiu a melhor marca indoor do mundo nos últimos oito anos, 20,43m, e se tornou campeã mundial.

A prova teve altíssimo nível, com a americana Chase Ealey alcançando o recorde indoor americano, 20,21m, e ficando com a prata. O bronze é da neerlandesa Jessica Schilder, com 19,48m.

Esta é a primeira medalha em Mundiais de Dongmo, que foi quarta colocada em Tóquio 2020. O ano de 2021 foi a sua virada no circuito, ganhando o título europeu indoor e ficando fora do pódio Olímpico por apenas cinco centímetros, com folga o melhor desempenho português na prova nos Jogos Olímpicos.

Líder da temporada tanto em provas indoor quanto ao ar livre, a portuguesa manteve a invencibilidade em 2022. Em seis competições em 2022, Dongmo venceu todas. As cinco primeiras foram em Portugal, a última delas a Copa Europeia de Lançamentos, em que ela fez a melhor marca indoor do mundo em seis anos, 19,90m.

Na Sérvia, Dongmo atingiu os 20 metros pela primeira vez na carreira e com muita folga. A portuguesa estabeleceu nesta sexta a melhor marca do mundo em pista coberta desde 8 de março de 2014, quando a neozelandesa Valerie Adams alcançou 20,67m.

A bandeira portuguesa já havia marcado presença no pódio em Belgrado com Pedro Pichardo, medalha de prata no salto triplo masculino.

Outra portuguesa na prova do arremesso do peso em Belgrado foi Jéssica Inchude, que terminou na 12ª colocação com 17,58m. O Brasil foi representado por Livia Avancini, 14ª com 16,85m.

O arremesso do peso masculino acontece neste sábado, 19, com presença do brasileiro Darlan Romani e do português Francisco Belo.

Pódio do arremesso do peso feminino no Campeonato Mundial Indoor de Atletismo 2022 em Belgrado. Foto: 2022 Getty Images

'Nada cai do céu', diz Dongmo

Originária de Camarões, Dongmo treina no Centro Nacional de Lançamentos, a 30km da cidade de Fátima.

“Passar os 20 metros pela primeira vez na minha carreira é uma sensação incrível. Sabia que estava pronta para melhoria do meu recorde, pois estava fortemente preparada nesta temporada de inverno. Mas ainda não tinha a certeza de quando seria capaz de realizar esse meu potencial”, disse Dongmo.

"Finalmente, consegui chegar ao meu melhor resultado na hora certa e no lugar certo”, comemorou a portuguesa. “Esta noite eu senti-me calma e estava realmente confiante. Não tenho palavras para descrever esse sentimento de me tornar campeã do mundo, de voltar ao topo do mundo novamente. Esta vitória vai motivar-me ainda mais a continuar com o peso ao mais alto nível”.

Dongmo confessou que chegou a duvidar do ouro quando Ealey lançou acima de 20 metros.

"Estava um pouco presa. Depois de duas vezes 19,32, eu estava a pensar: se não sair daqui, alguém vai passar. Quando a [neerlandesa] Jessica Schilder passou, queria lançar longa, mas fiquei um pouco presa. Quando a americana [Chase Ealey] passou, eu não sei onde fui buscar força, mas pensei para mim que tinha de ser agora", ela disse ao site O Jogo.

"É uma alegria imensa e uma medalha que eu queria mesmo. Pedi a Deus que me desse esta medalha", revelou Dongmo ao site. Seu objetivo a partir de agora é ser campeã mundial outdoor, mas sabe que há muito trabalho pela frente. "Nada cai do céu", completou.