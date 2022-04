Após conquistar o Brasil, Paulo André Camilo quer aproveitar fama, sem deixar o atletismo

Semifinalista Olímpico, Paulo André Camilo encarou um desafio diferente no início deste ano. O velocista de 23 anos participou do reality show Big Brother Brasil e saiu com a segunda colocação.

Mais que o vice-campeonato, ele ganhou uma legião de fãs no Brasil inteiro. Dois dias após deixar a casa do BBB, ‘PA’ soma 8,8 milhões de seguidores no Instagram. Em três meses, ele se tornou a segunda figura do atletismo mais seguida no mundo, atrás apenas da lenda Usain Bolt.

"Entrei no programa para abrir portas na minha vida pessoal e na minha vida como atleta. Estou muito feliz que eu saí na casa e já tive um retorno muito positivo nesse lado", disse Paulo André em entrevista coletiva após o fim do programa.

O atleta ficou decepcionado ao saber que seu benefício do Bolsa Atleta havia sido retirado, mas prometeu provar que está comprometido com o esporte.

"Confio no meu potencial e sei que vou reconquistar tudo o que eu mereço", disse o campeão mundial de revezamentos em 2019 e dono de um ouro e uma prata no Pan-Americano do mesmo ano.

No programa, Paulo André impressionou com sua força nas provas e alguns treinos que fazia na casa.

“A galera falava ‘aquele salto é legal’, mas aquilo não é nem um terço do que eu faço no meu dia a dia. Eu só estava tentando manter meu corpo ativo porque se eu parasse total acho que eu ia perder o jeito. Queria manter o físico e fazer alguns exercícios para o meu corpo ter uma memória do que eu fazia aqui fora”, revelou o atleta ao site do Gshow.

Mas quando PA voltará aos treinos? Esta é uma resposta ainda aberta para o velocista. O certo é que ele não pensa em abandonar sua carreira como atleta.

“Vou parar para pensar no que eu vou fazer, mas do atletismo, lógico, não quero largar, só acredito que possa ser meio difícil neste momento por causa da agenda. Mas não vou parar, vou me manter em atividade. Eu só quero aproveitar esse momento que eu espero que passe bem devagar porque quero viver isso cada segundo”, contou PA ao Gshow.

Se depender do pai de PA, Carlos Camilo, o retorno será nos próximos meses. O Troféu Brasil será em junho e o Mundial de Atletismo em Oregon acontece no mês seguinte.

“Ele [PA] quer muito (competir no Troféu Brasil), pode ter certeza. Mas vai depender da agenda dele. Tenho planos A, B e C. Tá tudo amarrado. Para o revezamento dá para ele conseguir (o índice para o Mundial), ele precisa correr 10s20, que já está na perna dele. E o revezamento precisa muito dele”, disse Carlos Camilo em entrevista ao ge.com.

Qualquer que seja o momento do retorno de PA ao esporte, uma coisa é garantida: ele terá uma torcida de milhões.