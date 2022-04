Com recorde sul-americano de Daniel Nascimento na maratona, atletismo brasileiro se destaca no fim de semana de Páscoa

O atletismo do Brasil brilhou no fim de semana de Páscoa de 2022 pelo mundo.

Em Seul, na República da Coreia, Daniel Nascimento ficou em terceiro lugar na tradicional maratona da cidade que recebeu os Jogos Olímpicos de Verão de 1988. O paulista não apenas foi ao pódio, como estabeleceu o recorde brasileiro e sul-americano na prova, ao completá-la em 2h04min50s, abaixo das 2h06min05s de Ronaldo da Costa, quando venceu a Maratona de Berlim em 1998.

Já na cidade californiana de Walmut, nos arredores de Los Angeles, nos Estados Unidos, Alison dos Santos, o "Piu" em sua primeira prova da temporada garantiu a medalha de prata nos 400m rasos, ao completá-la em 44s54. Com a marca, ele passa a ser o segundo brasileiro e terceiro sul-americano mais rápido da prova.

O Olympics.com conta mais sobre estes grandes resultados do atletismo do Brasil.

Daniel Nascimento em terceiro na Maratona de Seul

Um dos três representantes do Brasil na maratona dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, e atual segundo colocado da tradicional prova de São Silvestre, em São Paulo, Daniel Nascimento participou na manhã do domingo, 17 de abril, (noite de sábado no Brasil), da tradicional Maratona de Seul, em sua 76ª edição.

Com uma temperatura de apenas seis graus e 85% de umidade relativa, o brasileiro permaneceu no pelotão que abriu mais distância a partir do quilômetro 35. Minutos depois Daniel encostou nos líderes e colocou o seu ritmo, chegando em terceiro lugar (2h04min50s), somente sete segundos atrás do vencedor, o etíope Mosinet Geremew (2h04min43s). Na segunda colocação ficou o também etíope Herpasa Negasa (2h04min49s).

Com a marca, ele estabeleceu o recorde brasileiro e sul-americano, que vigorava desde 1998, quando o mineiro Ronaldo da Costa faturou a Maratona de Berlim com 2h06min05s. Foi apenas a sua quarta maratona de Daniel na carreira. Na primeira delas, venceu a Maratona de Lima em 2019, no Peru e obteve vaga para os Jogos Tóquio 2020.

Seu treinador, Jorge Luiz da Silva, falou para o site da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo): "Foi uma atuação de gala, de um maratonista experiente... nosso foco é a evolução de sua marca pessoal até os Jogos de Paris-2024." Após a prova tiveram uma conversa por telefone: "Ele estava comemorando muito o resultado e os recordes. Estava extremamente feliz. Por questões sanitárias, ainda em função da pandemia, teve de retornar logo para o Quênia, onde mora e treina. Agora é comemorar essa marca histórica para o Brasil, descansar um pouco e fazer novo planejamento", completou o treinador.

Piu é prata nos Estados Unidos

Medalhista de bronze nos 400m com barreiras nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, Alison dos Santos, o Piu, voltou a competir após sete meses. Em sua estreia na temporada, no sábado, faturou a medalha de prata nos 400m rasos dos Golden Games da federação norte-americana de atletismo, com o tempo de 44s54. Em primeiro lugar ficou o estadunidense Michael Cherry, quarto lugar nos Jogos de Tóquio.

O evento faz parte da série ouro do Continental Tour da Federação Internacional de Atletismo (World Athletics). Com a marca, Piu tornou-se o segundo brasileiro e o terceiro sul-americano mais rápido da história na prova, além de assumir o terceiro lugar no ranking mundial de 2022. Entre os brasileiros ele está atrás apenas de Sanderlei Parrela, prata no Mundial de Sevilha, em 1999, com 44s29.

É apenas o começo da temporada para o eleito pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) como o melhor do atletismo do país. Seu treinador, Felipe de Siqueira, analisou para o site da CBAt a volta do Piu às pistas e esta medalha de prata: "Ele competiu cansado porque ainda está treinando muito forte. Apesar disso, eu esperava que ele corresse na casa dos 44 segundos. Ele tinha feito alguma coisa próxima disso no Mundial de Revezamento, no ano passado, mas foi no revezamento. Agora, conseguimos encaixar uma boa prova para abrir a temporada". Sobre os próximos passos, Siqueira completou: "Vamos voltar às atenções para os 400 m com barreiras e ele compete no dia 30 de abril nos Estados Unidos e depois partimos para etapas da Liga Diamante."

Alison dos Santos durante a semifinal dos 400m com barreiras dos Jogos Tóquio 2020 Foto: Michael Steele

Próximos compromissos

De volta para o Quênia, onde vive, Daniel Nascimento segue em treinamento e deverá participar do Mundial de Atletismo, evento que já está classificado. O Mundial de 2022 será realizado na Universidade do Oregon, em Eugene, nos Estados Unidos, entre 15 e 24 de julho.

O Mundial de Atletismo é o principal compromisso dos próximos meses para Alison dos Santos, que treina desde o início de março no Centro Olímpico dos Estados Unidos, em Chula Vista, no extremo sul da Califórnia. Por agora ele se concentra nos treinos dos 400m com barreiras e competirá no próximo dia 30, também nos Estados Unidos. Depois disso ele parte para participar de etapas da Diamond League (Liga Diamante).