Thiago Braz é vice-campeão mundial indoor e Duplantis quebra recorde mundial no salto com vara

Campeão Olímpico na Rio 2016 e medalhista de bronze em Tóquio 2020, Thiago Braz conquistou o pódio que faltava em sua carreira. O brasileiro levou a medalha de prata do salto com vara masculino no Campeonato Mundial Indoor de Atletismo de 2022 em Belgrado, na Sérvia, neste domingo, 20 de março.

Thiago saltou 5,95m, sua segunda melhor marca da carreira (atrás apenas do recorde Olímpico de 6,03m em 2016) e recorde sul-americano indoor. Ele superou o americano Christopher Nielsen, medalhista de prata em Tóquio, que parou nos 5,90m e ficou com o bronze em Belgrado.

Esta é a primeira medalha de Thiago em Campeonatos Mundiais. No salto com vara feminino, a brasileira Fabiana Murer foi campeã mundial tanto no indoor quanto ao ar livre.

Quando se trata do ouro, nenhuma surpresa: o fenômeno sueco Armand 'Mondo' Duplantis venceu mais uma. Mas ele não parou por aí.

Duplantis tentou superar o seu próprio recorde mundial, de 6,19m, e conseguiu na última tentativa, tornando-se o primeiro atleta a atingir 6,20m na história.

Esta foi a quarta vez que Duplantis fez a melhor marca de todos os tempos e a segunda só neste mês.

Thiago Moura faz melhor marca sul-americana no salto em altura

Outro Thiago brasileiro que teve um bom dia em Belgrado foi Thiago Moura, do salto em altura. Ele alcançou a marca de 2,31m, novo recorde indoor sul-americano.

Thiago ficou na quinta colocação pelos critérios de desempate, mas a sua marca foi a mesma dos medalhistas de prata e bronze. O ouro ficou com Woo Sanghyeok, da República da Coreia, que saltou 2,34m.

O sucesso no atletismo está nas veias de Thiago: ele é filho e sobrinho de dois treinadores, Neilton Moura e Nélio Moura, respectivamente. Nélio treinou a brasileira campeã Olímpica do salto em distância em Beijing 2008, Maurren Maggi.

Yulimar Rojas quebra recorde mundial no salto triplo

Após estabelecer a melhor marca de todos os tempos do salto triplo feminino em Tóquio 2020, em 2021, a venezuelana Yulimar Rojas repetiu o feito em Belgrado.

Rojas superou seu próprio recorde de 15,67m ao saltar 15,74m no Mundial Indoor. Ela provou que não tem adversárias no momento, vencendo por um metro de distância da segunda colocada.

A prata ficou com a ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, com 14,74m e o bronze com a jamaicana Kimberly Williams, com 14,62m.

A portuguesa Patricia Mamona, vice-campeã Olímpica em Tóquio, terminou na sexta colocação, parando em 14,42m, sua melhor marca da temporada.