Alison dos Santos faz melhor tempo do ano e leva ouro na Liga Diamante em Doha

Se o objetivo de Alison dos Santos neste ciclo Olímpico é se aproximar dos medalhistas de ouro e prata Olímpicos de Tóquio 2020, o brasileiro deu um grande passo nessa direção nesta sexta-feira, 13 de maio.

Na primeira etapa da Liga Diamante 2022, em Doha, no Catar, o 'Piu' levou o ouro nos 400m com barreiras com o tempo de 47s24, melhor marca do ano e recorde da etapa catari. O americano Rai Benjamin, vice-campeão Olímpico, foi prata com 47s49, e o irlandês Thomas Barr fechou o pódio correndo para 49s67.

Em 2022, o barreirista já disputou três eventos. Além de Doha, ele venceu o meeting de Des Moines nos EUA, com 48s41. O brasileiro também foi segundo colocado nos 400m rasos nos Golden Games, com 44s54.

O melhor tempo da carreira de Alison na prova com barreiras são os 46s72 que deram ao paulista a medalha de bronze em Tóquio. Na mesma prova, o norueguês Karsten Warholm estabeleceu o recorde mundial de 45s94.

Warholm ainda não competiu em 2022. As próximas grandes provas dos 400m com barreiras masculino serão em Eugene, nos EUA: a etapa da Liga Diamante, em 28 de maio, e o Campeonato Mundial de Atletismo, de 15 a 24 de julho.

Uma ausência de última hora na prova em Doha foi o astro local Abderrahman Samba, quinto colocado em Tóquio. Ele estava inscrito, mas não foi à pista.

Leandro Ramos bate recorde português no dardo

Em um dia de muito vento em Doha, o português Leandro Ramos bateu o recorde nacional do lançamento do dardo, com 84,78m, chegando perto do pódio com a quarta colocação. Ele superou em mais de dois metros sua marca anterior, de 82,44m.

O vencedor da competição foi Anderson Peters, de Grenada, com 93,07m, melhor marca do ano e pessoal. Medalhista de prata em Tóquio, o tcheco Jakub Vadlejch ficou em segundo lugar nesta sexta, com 90,88m (sua melhor marca), e o alemão Julian Weber foi bronze, com lançamento de 86,09m.

Vice-campeã Olímpica, a portuguesa Patricia Mamona terminou na sexta colocação no salto triplo feminino, com a marca de 14,40m.

Mamona esteve na zona de medalhas em diversos momentos da prova, junto à jamaicana Shanieka Ricketts (que ficou com o ouro com 14,82m) e Thea Lafond, de Dominica, bronze com 14,46m. A recordista mundial Yulimar Rojas, da Venezuela, não foi a Doha.

No entanto, a ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk se superou e melhorou em muito o seu recorde pessoal para levar a prata, com 14,73m. O melhor salto da vida da ucraniana até então havia sido 13,07m.

O vento pode ter ajudado lançadores e saltadores a alcançarem boas marcas, mas foi responsável pelo cancelamento do salto com vara masculino. O recordista mundial Armand Duplantis tentaria melhor sua marca de 6,20m.