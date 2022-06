Alison dos Santos é ouro na etapa de Oslo da Liga Diamante

Alison dos Santos, medalhista de bronze em Tóquio 2020, segue em excelente momento. Nesta quinta-feira, na etapa da Liga Diamante em Oslo, na Noruega, o paulista faturou os 400m com barreiras no tempo de 47s26, 0s03 a mais que o seu melhor tempo do ano, obtido em na etapa de Eugene, nos Estados Unidos. Em segundo lugar ficou o estoniano Rasmus Mägi com 47s82, e em terceiro o francês Wilfried Happio, que terminou com 49s01.

RELEMBRE: Alison dos Santos e Talita/Rebecca são destaques do Brasil no fim de semana

'Piu', como é conhecido, segue líder da Liga Diamante nesta temporada, após três vitórias em quatro disputadas (são sete ao todo). Ele passa por uma grande fase dentro da preparação para o Mundial de Atletismo, que acontecerá entre os dias 15 e 24 de julho, em Eugene, nos Estados Unidos.

Seu próximo destino será a Turquia, onde vai passar um período de treinos antes de competir em Estocolmo, em mais uma etapa da Liga Diamante, a última antes do Mundial de Eugene.

Sobre mais uma vitória, Alison dos Santos comentou para o site da Liga Diamante: "Corri um bom tempo, corri rápido, mas esperávamos mais. Com certeza, estou dentro dos 46 (segundos). Cada corrida que fazemos é única e, claro, se Warholm estivesse aqui, seria melhor...Apenas tento me divertir e aproveitar cada momento de corrida na pista. Eu apenas tento ser feliz quando corro. Eu amo isso."

LEIA: Alison dos Santos tem carta na manga para o Mundial de Atletismo: 'A gente quer fazer história'

Rafael Pereira e Auriol Dongmo são bronze

Oslo marcou a estreia de Rafael Pereira na Liga Diamante. O mineiro disputou os 110m com barreiras e terminou em terceiro lugar, com o tempo de 13s37, com um vento contra de 1,2m/s. O vencedor foi Devon Allen (USA) com 13s22, enquanto a prata ficou com o espanhol Asier Martínez, com 13s30 (sua melhor marca da temporada).

No arremesso de peso, a portuguesa Auriol Dongmo também ficou com o bronze, após terminar com 19,43m, três centímetros atrás de Jessica Schidler (NED), segundo lugar com 19,46m. O topo do pódio ficou com a estadunidense Chase Ealey, com 20,31m (sua melhor marca pessoal).

Petrucio Ferreira é prata

Nos 100m do para atletismo, Petrucio Ferreira marcou 10s57 e ficou com a prata, em chegada que precisou de 'photo-finish''. O primeiro lugar foi para o norueguês Salum Ageze Kashafali, que também fez 10s57. Em terceiro ficou o argelino Skander Djamil Athmani, que terminou com 10s58.

No salto com vara, Thiago Braz terminou em sexto lugar, com 5,60m, marca obtida na terceira tentativa. O vencedor acabou sendo o campeão Olímpico em Tóquio 2020, o sueco Armand Duplantis. No arremesso do disco, Liliana Cá (POR) terminou em quinto, com 61,49m, evento que a croata Sandra Perkovic, bicampeã em Jogos, terminou em primeiro.

A próxima etapa da Liga Diamante acontecerá no sábado, dia 18 de junho, em Paris,