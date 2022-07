Time Brasil é convocado para o Mundial de Atletismo 2022

O Time Brasil para o Campeonato Mundial de Atletismo 2022 foi anunciado nesta sexta-feira, 1 de julho, pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). A competição acontece de 15 a 24 de julho, em Eugene, no estado de Oregon, nos EUA.

Um total de 52 atletas, 19 mulheres e 33 homens, integram a seleção brasileira do principal evento da modalidade nesta temporada. Foram levados em conta os índices estabelecidos pela World Athletics, os resultados do Campeonato Sul-Americano de 2021 e a participação no Troféu Brasil, realizado na última semana no Rio de Janeiro.

Os principais destaques são os medalhistas Olímpicos Alison dos Santos, no 400m com barreiras, e Thiago Braz, no salto com vara. Outros fortes candidatos a medalha são Darlan Romani (arremesso do peso), Caio Bonfim (marcha atlética), Daniel do Nascimento (maratona) e Rafael Pereira (110m com barreiras). Entre as mulheres, Vitória Rosa está disputa dos 100m e 200m após levar três medalhas de ouro no Troféu Brasil.

O Brasil tentará voltar ao quadro de medalhas do Mundial de Atletismo, após ficar fora do pódio em Doha 2019. Em 2022, Darlan Romani foi campeão no Mundial Indoor e Thiago Brazil levou a medalha de prata em Belgrado.

Confira as listas:

Brasileiras no Mundial de Atletismo

Vitória Rosa -100m e 200m

Tiffani Marinho – 400m e 4x400m misto

Tabata Vitorino – 4x400 m misto

Ketiley Batista – 100m com barreiras

Chayenne Pereira – 400m com barreiras e 4x400m misto

Tatiane Raquel da Silva – 3.000m com obstáculos

Simone Ferraz – 3.000m com obstáculos

Letícia Oro Melo – salto em distância

Eliane Martins – salto em distância

Gabriele Sousa Santos – salto triplo

Andressa de Morais – lançamento do disco

Fernanda Martins – lançamento do disco

Izabela Rodrigues da Silva – lançamento do disco

Jucilene Lima – lançamento do dardo

Livia Avancini – arremesso do peso

Mariana Marcelino – lançamento do martelo

Viviane Lyra – 20 km e 35 km marcha atlética

Elianay Pereira – 35 km marcha atlética

Mayara Vicentainer – 35 km marcha atlética

Brasileiros no Mundial de Atletismo

Erik Cardoso 100m, 200m e 4x100m

Rodrigo do Nascimento – 100 m e 4x100 m

Gabriel Aparecido Garcia – 4x100 m

Derick Souza – 4x100m

Lucas Rodrigues da Silva – 200m

Lucas Vilar – 200m

Lucas Carvalho – 400m e 4x400m misto

Vitor Hugo de Miranda – 4x400 m misto

Douglas Mendes – 4x400 m misto

Thiago André – 800 m – 1.500 m

Altobeli Silva – 5.000 m – 3.000 m c/obstáculos

Rafael Pereira – 110m com barreiras

Eduardo de Deus – 110m com barreiras

Gabriel Constantino – 110m com barreiras

Alison dos Santos – 400m com barreiras

Mahau Suguimati – 400m com barreiras

Fernando Ferreira – salto em altura

Thiago Moura – salto em altura

Samory Uiki – salto em distância

Almir dos Santos – salto triplo

Alexsandro Melo – salto triplo

Thiago Braz – salto com vara

Augusto Dutra (Pinheiros-SP) – salto com vara

Darlan Romani (ABRA-SP) – arremesso do peso

Welington Morais (Pinheiros-SP) – arremesso do peso

Willian Dourado (UCA-SC) – arremeso do peso

Daniel do Nascimento (ANR/Ijuí/Unimed-RS) – maratona

José Márcio Leão (ADC Alto do Ipiranga-PE) – maratona

Paulo Roberto Paula (SPFC-SP) – maratona

Caio Bonfim (CASO-DF) – 20 km e 35 km marcha atlética

Matheus Correa (AABLU-SC) – 20 km marcha atlética

Lucas Mazzo (CASO-DF) – 20 km marcha atlética

