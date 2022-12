No próximo ano, ela vai encarar um novo desafio: a NCAA, liga universitária americana, pela Universidade de Michigan. Como conciliar os estudos com a busca pela vaga em Paris 2024? De que forma lidar com a pressão de ser um prodígio? Descubra abaixo.

Com 18 anos recém completados, Stephanie despontou em 2022, com 11 medalhas nos Jogos Sul-americanos da Juventude (oito de ouro) e oito na competição adulta (sete de ouro). No Mundial deste ano, em Budapeste, foi 10 a nos 100m livre e 12 a nos 200m.

“Tive que assinar um monte de termo para poder fazer, mas fiquei muito feliz. As pessoas olham e falam ‘nossa, você é olímpica!’”, contou Stephanie ao Olympics.com, antes do Mundial de Piscina Curta , de 13 a 18 de dezembro, em Melbourne, na Austrália.

“Vai me deixar mais forte e melhorar minha ondulação e minha virada, que são elementos que eu ainda preciso melhorar muito. Vai me deixar mais veloz e isso vai refletir nas piscinas de 50 metros também.”

“Foi uma escolha bem difícil. Estava conversando com várias universidades e levei muito em consideração a parte dos estudos também. A carreira de nadador acaba com 35, 40 anos, depois a vida segue”, afirmou.

A mudança para os EUA - no meio do ano que vem - não é novidade entre nadadoras brasileiros, mas o foco de Stephanie também é fora do esporte.

“Na Olimpíada, eu não conseguia controlar o meu corpo, eu chacoalhava, é muito estressante, mas isso te ajuda a evoluir como pessoa. Saí de lá mais independente, sabendo me virar melhor. Fui me acostumando a competir com as meninas mais velhas, que são bem mais fortes fisicamente.”

Com a bagagem de Tóquio 2020 e do Mundial de Budapeste, Stephanie acredita que estará preparada para dar mais um passo em Paris 2024 .

‘Desliguei as notificações do Instagram’

Como boa representante da geração Z, Stephanie gosta de postar danças nas redes sociais. Mas a interação com o público nessas plataformas também pode ser cruel para os atletas.

“Desliguei todas as minhas notificações do Instagram”, revelou. “Essa coisa das redes foi algo que me abalou muito, bem mais do que as pessoas imaginam. O medo de ser cancelada é enorme por falar algo errado, porque português não é minha primeira língua. Tenho medo de me expressar mal.”

No entanto, as redes também trouxeram boas vibrações para Stephanie. Ela tem aprendido bastante com o perfil da psicóloga de natação Susannah Muller, além de fazer terapia.

“Quando sentia que não treinei bem, isso acabava comigo, e eu parava de acreditar no meu potencial. Tinha muito medo de não evoluir mais e ficar presa”, acrescentou.

A jovem recordou de um conselho de Bruno Fratus, medalhista olímpico de bronze nos 50m livre.

“O Bruno disse que se as pessoas falam de mim, é porque dei um motivo para eles ficarem de olho. Estou aprendendo devagar a não ligar para a opinião dos outros, porque ninguém sabe o quanto a gente se esforça para estar ali.”