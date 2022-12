O Olympics.com entrevistou Diogo Ribeiro , que tratou de acreditar e foi medalhista de bronze nos 50m borboleta do Campeonato Europeu, ouro nos 50m e 100m borboleta e nos 50m livre do Mundial Júnior.

Diogo Ribeiro comemora o título dos 50m borboleta no Mundial Júnior em Lima, com direito a recorde mundial. (Raul Sifuentes/Getty Images)

O retorno aos treinos coincide com a chegada do treinador brasileiro Alberto Silva - que trabalhou por muitos anos com os medalhistas Olímpicos César Cielo e Thiago Pereira - à Federação Portuguesa de Natação (FPN) . 'Albertinho', como é conhecido, passou a atuar com a elite da natação de Portugal, entre eles, o recém-incorporado Diogo Ribeiro. “Quero trabalhar com atletas que aceitem o desafio como eu aceitei. Eu larguei a minha casa, os meus amigos e a minha família", disse Albertinho para o jornal 'Observador'.

Fã de futebol e torcedor do clube, representá-lo significa muito para Diogo, que declarou: "Existe muita coisa que, para mim, faz a diferença, como o espírito de equipe, a mística, o clube em si é muito grande e os atletas de todas as modalidades estão nas bancadas a te apoiar."

Em Lisboa assumiu o compromisso com o Sport Lisboa e Benfica , com quem já tinha um acordo antes do acidente. O clube deu-lhe o que precisava. Não era somente a questão financeira, mas a estrutura para os treinos e para que realizasse a sua recuperação. "Eu já tinha um contrato, já havia uma conversa com a Federação de vir para Lisboa. Houve o acidente e o Benfica acreditou em mim. Devo-lhes muito", relembrou.

Diogo Ribeiro comemora o ouro nos 50m borboleta do Mundial Júnior realizado em Lima, no Peru, em setembro de 2022. (2022 Getty Images)

Antes disso, as medalhas lusas tinham sido as de Alexandre Yokochi , com o bronze nos 200m costas em Sófia 1985 e Alexis Santos , também bronze nos 200m medley, em Londres 2016.

Os resultados colocaram-no na seleção portuguesa para disputar o Campeonato Europeu , em agosto, em Roma. Na 'Cidade Eterna', Diogo deu para Portugal um histórico bronze , o terceiro de sempre do país no evento, com o tempo de 23s07. Recorde nacional e a dois centésimos do recorde mundial júnior.

Perguntado se as medalhas na Argélia deram a ele confiança, Diogo discorda. "Confiança não exatamente, mas continuar a acreditar no processo. Acho que me deu motivação, estava apenas a treinar, não competia muito...mas isso foi algo que aprendi, porque treinar é preciso."

Logo em seguida foi para a Dinamarca, onde conseguiu abaixar consideravelmente suas parciais, tempos que permitiram com que ele acreditasse ainda mais. "Foram indicativos de um possível recorde do mundo", comentou.

Acreditar o fez deixar de ter medo e, assim, arriscar nas provas. Em abril deste ano, no Campeonato Nacional, realizado na sua natal Coimbra, deixou o recado do que estava por vir, ao superar quatro recordes adultos durante o torneio: "Todos os recordes são especiais. Mas o dos 100m livres é o mais. Foi a primeira vez que um português fez abaixo dos 29s (28s72) e eu nem tinha grandes expectativas para essa prova", comentou para o site 'MaisFutebol'.

Lançou-se aos treinamentos e, ao mesmo tempo, passou a estudar mais a natação, além de conversar mais com a comissão técnica. As reuniões com o biomecânico Samie Elias , o preparador físico Igor Silveira , além do próprio Albertinho , fizeram-no a levar tudo mais a sério e a acreditar mais ainda. "Eles acreditaram em mim e, se calhar, eu não teria sido tão forte. Gosto muito do método de treinamento, estou a fazer séries mais longas e de resistência, acho que têm dado resultado", colocou.

A glória no Mundial Júnior, em Lima

"Não consegui o recorde no Campeonato Europeu (nos 50m borboleta) e fiquei desapontado. Para o Mundial Junior não fiquei preocupado com recordes e procurei fazer apenas a minha prova", lembrou.

Diogo foi para o Peru com uma semana de antecedência, para adaptar-se ao fuso horário e ao clima. "Fui me habituando e comecei a sentir-me bem à medida em que as provas se aproximavam", observou.

Em 1º de setembro, o primeiro ouro, nos 100m borboleta, com o tempo de 52s03. No dia seguinte voltou às águas do Complexo da Vila Esportiva Nacional para vencer os 50m livre ao fazê-los em 21s92. No dia 3, faturou os 50m borboleta, com o tempo de 22s96 e com a quebra do recorde mundial na categoria.

"Não tenho palavras para este momento. É espetacular, não consigo descrever. Eu queria muito esse título, na minha mente...e o corpo faz aquilo que a mente acredita", disse Diogo para as redes da Fina (Federação Internacional de Natação).

As conquistas valeram ao nadador do SL Benfica o prêmio de melhor atleta do Mundial Júnior Lima 2022. Ao ser questionado se o Campeonato Europeu ajudou na preparação para o Mundial da categoria, não teve dúvidas:

"Sim, sem dúvida, o ritmo do Europeu me ajudou para o Mundial Júnior. Em termos de experiência, para chegar mais confiante. Competir com mais velhos, adquirir experiência, na minha idade, talvez seja o mais importante."