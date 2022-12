O motor do bote parou de funcionar no meio do mar.

Em 2015, Mardini fugiu da Síria com a esperança de encontrar segurança em uma nova vida no exterior.

Yusra Mardini nos Jogos Olímpicos Rio 2016

Na Alemanha, Mardini voltou à água para se reencontrar.

Com potencial para ser selecionada para o primeiro Time Olímpico de Refugiados do COI para Rio 2016, anunciado pelo Presidente do COI Thomas Bach, ela começou a trabalhar com o técnico Sven Spannekrebs em Berlim.

O trabalho duro deu resultado e, em junho de 2016, Mardini foi premiada com uma das 10 vagas para do time para os Jogos no Brasil.

Ela ganhou sua bateria dos 100m borboleta e terminou na 41ª colocação geral. Mas a verdadeira vitória foi o seu caminho até ali.

Em conversa com a pentacampeã olímpica Katie Ledeckyy no Dia Olímpico, Mardini refletiu:

"O momento em que entrei no estádio mudou o jeito que eu pensava sobre a palavra refugiado."

"Sei que talvez não vá carregar a bandeira do meu país, mas carreguei a bandeira olímpica, que representa o mundo inteiro."