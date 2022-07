Relembre todos os resultados do Brasil no Mundial de Esportes Aquáticos 2022

Chegou ao fim neste domingo (3 de julho) o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos FINA 2022. O Brasil deixa Budapeste com cinco medalhas, três delas da rainha brasileira das águas abertas, Ana Marcela Cunha, que fez o seu melhor Mundial.

Na piscina, o "vovô" Nicholas Santos ampliou seu recorde de medalhista mundial mais velho ao conquistar a prata nos 50m borboleta. Guilherme Costa, 23, o "Cachorrão", viveu uma maratona no Mundial, disputando todas as provas longas - estabelecendo recordes sul-americanos e levando o bronze nos 400m - e também as águas abertas.

Pela primeira vez, o Brasil teve uma final de natação com duas brasileiras, Beatriz Dizotti e Viviane Jungblut nos 1500m, além de contar com a ascensão de Stephanie Balduccini, 17, que ficou a duas posições da final dos 100m livre.

Os medalhistas Olímpicos Bruno Fratus e Fernando Scheffer ficaram por pouco de fora da final em suas provas - 50m livre e 200m livre, respectivamente.

Ao todo, o Brasil fez 14 finais na natação, atrás apenas das 18 de Roma 2009, quando César Cielo Filho - recordista mundial dos 50m e 100m livre - estava no seu auge.

Fora da natação, o Brasil viu uma grande evolução em esportes como os saltos ornamentais, que teve seu melhor resultado da história, com o quarto lugar de Ingrid Oliveira na plataforma 10m. O país ficou em 12º no quadro final de medalhas.

Relembre os resultados do Brasil nos cinco esportes aquáticos - natação, águas abertas, saltos ornamentais, nado artístico e polo aquático - em Budapeste.

Natação - Nado livre

50m livre masculino

Bruno Fratus - 9º

Luiz Gustavo Borges - 20º

50m livre feminino

Lorrane Ferreira - 15º

100m livre masculino

Gabriel Santos - 25º

Marcelo Chierighini - 26º

100m livre feminino

Stephanie Balduccini - 10º

200m livre masculino

Fernando Scheffer - 9º

Breno Correia - 22º

200m feminino livre

Stephanie Balduccini - 12º

400m livre masculino

Guilherme Costa - medalha de bronze - recorde sul-americano

400m livre feminino

Gabrielle Roncatto - 16º

800m livre masculino

Guilherme Costa - 5º - recorde sul-americano

800m livre feminino

Viviane Jungblut - 8º

Gabrielle Roncatto - 13º

1500m livre masculino

Guilherme Costa - 6º - recorde sul-americano

1500m feminino

Beatriz Dizotti - 6º

Viviane Jungblut - 7º

Guilherme Costa com Elijah Winnington e Lukas Mertens no pódio nos 400m em Budapeste. Foto: 2022 Getty Images

Natação - Revezamentos

4x100m livre feminino

Ana Carolina Vieira, Stephanie Balduccini, Giovanna Diamante e Giovana Reis - 6º

4x100m livre masculino

Gabriel Santos, Marcelo Chierighini, Felipe Ribeiro, Vinicius Assunção - 7º

4x100m medley misto

Guilherme Basseto, João Gomes Júnior, Giovanna Diamante, Stephanie Balduccini - 9º

4x100 livre misto

Gabriel Santos, Vinicius Assunção, Giovanna Diamante, Stephanie Balduccini - 6º - recorde sul-americano

4x100m medley masculino

Guilherme Basseto, João Gomes Júnior, Matheus Gonche, Luiz Gustavo Borges - 10º

4x100 medley feminino

Stephanie Balduccini, Jhennifer Conceição, Giovanna Diamante, Ana Carolina Vieira - 10º

4x200m livre feminino

Stephanie Balduccini, Giovanna Diamante, Aline Rodrigues, Maria Paula Heitmann - 6º

4x200 livre masculino

Fernando Scheffer, Vinicius Assunção, Murilo Sartori, Breno Correia - 4º - recorde sul-americano

Natação - Nado borboleta

50m borboleta masculino

Nicholas Santos - medalha de prata - medalhista mais velho da história do Mundial, com 42 anos

Vinicius Lanza - 41º

50m borboleta feminino

Giovanna Diamante - 22º

100m borboleta masculino

Matheus Gonche - 18º

Vinicius Lanza - 25º

100m borboleta feminino

Giovanna Diamante - 10º

200m borboleta masculino

Leonardo de Deus - 14º

Matheus Gonche - 33º

200m borboleta feminino

Giovanna Diamante - 18º

Nicholas Santos, Caeleb Dressel (USA) e Michael Andrew (USA) na cerimônia de premiação dos 50m borboleta do Mundial de Esportes Aquáticos, em Budapeste. Foto: 2022 Getty Images

Natação - Nado peito

50m peito masculino

Felipe França - 8º

João Gomes Júnior - DSQ

50m peito feminino

Jhennifer Conceição - 8º - recorde sul-americano

100m peito feminino

Jhennifer Conceição - 17º

200m peito masculino

Caio Pumputis - 19º

Natação - Nado costas

50m costas masculino

Guilherme Basseto - 10º

100m costas masculino

Guilherme Basseto - 17º

Natação - Medley

200m medley feminino

Stephanie Balduccini - 19º

200m medley masculino

Vinicius Lanza - 23º

Caio Pumputis - DSQ

400m medley masculino

Stephan Steverink - 16º

400m medley feminino

Gabrielle Roncatto - 14º

Beatriz Dizotti no Mundial de Budapeste. Foto: 2022 Getty Images

Águas abertas

6km misto

Cibelle Jungblut, Viviane Jungblut, Bruce Hanson, Guilherme Costa - 5º

5km masculino

Bruce Hanson - 21º

Gabriel Arteiro - 22º

5km feminino

Ana Marcela Cunha - medalha de ouro

Viviane Jungblut - 7º

10km masculino

Bruce Hanson - 25º

Guilherme Costa - DNF

10km feminino

Ana Marcela Cunha - medalha de bronze

Viviane Jungblut - 16º

25km masculino

Bruce Hanson - DNF

25km feminino

Ana Marcela Cunha - medalha de ouro

Cibelle Jungblut - 13º

Ana Marcela Cunha comemora o ouro nos 5km em águas abertas durante o Mundial de Esportes Aquáticos em Budapeste, na Hungria, em 27 de junho de 2022. Foto: 2022 Getty Images

Saltos ornamentais

Trampolim 3m masculino

Rafael Fogaça - 10º

Rafael Borges - 54º

Trampolim 3m feminino

Luana Lira - 14º

Anna Lúcia dos Santos - 30º

Plataforma 10m masculino

Issac Souza - 15º

Kawan Pereira - 20º

Plataforma 10m feminino

Ingrid Oliveira - 4º - melhor resultado da história do país no esporte

Trampolim 1m masculino

Rafael Fogaça - 35º

Trampolim 1m feminino

Anna Lúcia dos Santos - 25º

Luana Lira - 35º

Trampolim 3m sincronizado misto

Rafael Fogaça, Anna Lúcia dos Santos - 12º

Trampolim 3m sincronizado feminino

Luana Lira, Anna Lúcia dos Santos - 10º

Plataforma 10m sincronizado masculino

Kawan Pereira, Isaac Souza - 9º

Equipe mista 3m e 10m

Rafael Fogaça, Ingrid Oliveira - 6º

Ingrid Oliveira mergulha na piscina em Budapeste. Foto: 2022 Getty Images

Nado artístico

Dueto rotina técnica

Julia Catharino, Laura Miccuci - 15º

Dueto rotina livre

Laura Miccuci, Anna Giulia Veloso - 18º

Dueto misto rotina técnica

Fabiano Ferreira, Gabriela Regly - 9º

Dueto misto rotina livre

Fabiano Ferreira, Gabriela Regly - 8º

Equipe rotina técnica

Vitória Casale, Julia Catharino, Rafaela Garcia, Luiza Lopes, Laura Miccuci, Celina Rangel, Gabriela Regly, Anna Giulia Veloso - 12º

Equipe rotina livre

Vitória Casale, Julia Catharino, Rafaela Garcia, Luiza Lopes, Laura Miccuci, Celina Rangel, Gabriela Regly, Anna Giulia Veloso - 14º

Highlight

Vitória Casale, Julia Catharino, Rafaela Garcia, Luiza Lopes, Laura Miccuci, Celina Rangel, Gabriela Regly, Anna Giulia Veloso, Ana Beatriz Nunes, Luiza Rodrigues - 9º

Combinado rotina livre

Vitória Casale, Julia Catharino, Rafaela Garcia, Luiza Lopes, Laura Miccuci, Celina Rangel, Gabriela Regly, Anna Giulia Veloso, Ana Beatriz Nunes, Luiza Rodrigues - 9º

Equipe do Brasil do nado artístico no Mundial de Budapeste. Foto: DNP PHOTO IMAGING EUROPE

Polo aquático

Feminino - 14º

Masculino - 15º