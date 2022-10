Brasil retoma hegemonia dos Jogos Sul-americanos e garante presença ostensiva no Pan

O Brasil liderou de ponta a ponta o quadro de medalhas dos Jogos Sul-americanos 2022, de 1 a 15 de outubro, em Assunção, no Paraguai. Pode parecer um feito natural para o país, mas é apenas a terceira vez que isso acontece em 12 edições.

Nas seis primeiras, de 1978 a 1998, a Argentina foi a nação que liderou o quadro, além de 2006. A Colômbia conseguiu o feito duas vezes, em 2010 e 2018. Já o Brasil tinha levado a melhor apenas em 2002 e 2014, antes de 2022.

Neste ano, o Brasil decidiu levar ao Paraguai uma equipe mais forte, com sete medalhistas Olímpicos, para garantir um grande número de vagas para os Jogos Pan-americanos de 2023, em Santiago, no Chile.

O objetivo foi cumprido: foram 319 medalhas, 133 de ouro, 100 de prata e 86 de bronze, além de 114 vagas (por atleta) para o Pan. Em Santiago, estarão em jogo vagas Olímpicas para Paris 2024 em pelo menos 31 esportes.

“A classificação para os Jogos Olímpicos passa pelos Jogos Sul-americanos, porque lá algumas modalidades se classificam para o Pan-americano, que por sua vez classifica para as Olimpíadas. Também tem as modalidades que se classificam pelos rankings das suas federações internacionais. Então tudo isso é um passo a passo que estamos cumprindo bem”, disse Paulo Wanderley, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) ao Olympics.com.

“Conseguimos essas 114 vagas, que são muito importantes. Algumas escaparam por pouco, mas vamos melhorar para chegar em Santiago com uma grande equipe, muito preparada. O Pan é um marco importante nesse ciclo. Quanto mais preparado nosso time estiver, melhor será pensando em Paris”, afirmou Sebastian Pereira, gerente-executivo de alto rendimento do COB.

Caio Souza dominou Jogos sul-americanos na ginástica artística. Foto: Miriam Jeske/COB

Giovanna Diamante e Caio Souza com bagagem pesada

O carro-chefe das medalhas brasileiras foi a natação, que conquistou 58 medalhas, 45% das que estavam em disputa no esporte. A nadadora Giovanna Diamante foi eleita a melhor atleta feminina da competição, com 10 pódios (oito de ouro e dois de prata).

A ginástica também teve um papel importante na campanha brasileira. A rítmica foi campeã nos oito eventos em disputa, muitos deles com dobradinha de Geovanna Santos e Bárbara Domingos, e a artística levou 10 dos 14 ouros possíveis. Caio Souza foi escolhido como melhor atleta masculino de Assunção 2022, com quatro ouros e uma prata.

A próxima edição dos Jogos Sul-americanos será em 2026, em Rosário e Santa Fé, na Argentina.

