Sabrina Cass é primeira brasileira em ação em Beijing 2022: veja horário e onde assistir

O Brasil estreia nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 na competição feminina do moguls (pista ondulada) do esqui estilo livre, com Sabrina Cass. Vai ser também a primeira participação brasileira neste evento na história dos Jogos de Inverno e você vai poder acompanhá-lo em território brasileiro através das transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv.

Campeã mundial juvenil em 2019 e competindo pelo Brasil desde 2021, foi nesta última temporada de inverno no hemisfério norte que Sabrina Cass obteve a melhor sequência de resultados internacionais. Será a primeira atleta da delegação brasileira a competir em Beijing 2022 e terá pela frente adversárias que são referências mundiais no esporte.

LEIA: Como assistir ao esqui estilo livre nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022

O Olympics.com faz uma prévia da estreia de Sabrina Cass no moguls do esqui estilo livre, também estreia do Brasil em Pequim.

Sabrina Cass nos treinamentos oficiais em Beijing 2022. Foto: 2022 Getty Images

O moguls

Nessa prova os esquiadores descem um percurso de aproximadamente 250m, com pequenas ondulações de neve, conhecidas como "moguls". Um júri avalia o desempenho do atleta, que tem que executar dois saltos e completar uma manobra em cada. Uma das provas mais antigas do esqui estilo livre.

Primeiro dia e destaques

Serão ao todo 30 competidoras de 11 países a descerem a pista do Parque de Neve de Genting, em Zhangjiakou, na quinta-feira dia 3 às 18:00 de Pequim (7:00 em Brasília). Uma delas será Sabrina Cass, que dividirá as ondulações com esquiadoras em busca de mais um ouro ou então que despontaram recentemente, mas lhes falta uma medalha em Jogos.

Perrine Laffont (FRA) chama a atenção porque vai em busca do bicampeonato Olímpico. Desde PyeongChang 2018 até o começo da temporada 2021-2022, Laffont conquistou 17 pódios em etapas de Copa do Mundo FIS em 17 participações, sendo 13 títulos, além do mundial de 2021.

Números impressionantes. Um fenômeno.

Mas nesta temporada a francesa terá uma forte concorrência. As japonesas têm uma forte equipe, com Kawamura Anri tendo conquistado três etapas, contra duas de Laffont, e dois segundos lugares. "Eu não consigo acreditar, ter vencido três etapas e me classificar para Beijing 2022. É surreal. É um bom momento do esqui japonês, procuro algo novo todos os dias e Perrine (Laffont) é a minha referência," disse Kawamura para o site da Federação Internacional de Esqui (sigla FIS em francês).

Outra forte concorrente é Jakara Anthony (AUS). Vencedora da etapa de Ape d'Huez na temporada atual, soma também três segundos lugares e dois terceiros. Quarta colocada em PyeongChang 2018, aos 23 anos vai em busca da primeira medalha Olímpica.

No dia 6, as esquiadoras retornam para a segunda bateria de classificação e para a final.

LEIA: Grandes rivalidades Olímpicas de Inverno: Perrine Laffont e as irmãs Dufour-Lapointe

A estreia de Sabrina Cass

Primeira atleta a competir pelo Brasil em Pequim, Cass também foi a primeira da delegação brasileira a se instalar na Vila Olímpica, em 27 de janeiro. "Estou muito motivada para começar a treinar e competir," disse Sabrina Cass para o site do Comitê Olímpico do Brasil.

Nascida nos Estados Unidos, tem o pai norte-americano e a mãe brasileira. Em 2021, quando passou a competir pelo Brasil, obteve um nono lugar no moguls em torneio internacional aberto em Idre Fjall, na Suécia. Mais recentemente, conseguiu um 21º lugar na Copa do Mundo em Deer Valley (Estados Unidos) e um 19º nos moguls duplo (evento não-Olímpico) em Alpe d'Huez, na França.

Para ela, a confiança é determinante em uma descida. Ciente de que os Jogos vão apresentar uma competição de alto nível, ela sabe o que quer: "Os Jogos Olímpicos são muito grandes. Quero entrar no top 16 das competições, porque são as esquiadoras que vão para as finais. Ficar nesse grupo significa que você está entre as melhores do mundo," disse Cass em entrevista para o Olympics.com.

LEIA: Campeã mundial juvenil, Sabrina Cass estreia pelo Brasil na temporada Olímpica

Sabrina Cass treina em Zhangjiakou para Beijing 2022. Foto: 2022 Getty Images

O esqui estilo livre em Beijing 2022

O esqui estilo livre acontece no Parque de Neve de Genting, em Zhangjiakou e começa com a competição feminina de moguls no dia 3 de fevereiro (quinta-feira) às 18:00 de Pequim (7:00 pela hora de Brasília), com a presença da brasileira Sabrina Cass.

A programação completa você encontra aqui.

Você vai poder acompanhar a estreia do Brasil em Pequim através das transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.