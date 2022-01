Como assistir ao esqui estilo livre nos Jogos Olímpicos de inverno Beijing 2022

Quando a imaginação nos leva a manobras aéreas, saltos e acrobacias é provável que o esqui estilo livre esteja na nossa mente.

O esporte tem um lado artístico, mas também uma componente atlética e criativa, o que significa que reúne os ingredientes certos para captar a atenção dos espectadores durante os Jogos Olímpicos Beijing 2022.

Haverá medalhas para entregar em 13 eventos, com duas estreias no programa Olímpico: freeski big air e aerials equipes mistas. Ambas as disciplinas são as novidades no programa do esqui estilo livre desde a introdução do slopestyle e do halfpipe em Sochi 2014.

Big Air Shougang é o nome da primeira estrutura permanente de big air a nível mundial e é facilmente identificada por sua arquitectura única. Por ter sido construída em uma antiga fábrica de aço, o seu desenho incorpora o estilo industrial como forma de legado cultural.

Saiba a programação dos eventos e o que esperar do esqui estilo livre nos Jogos Olímpicos Beijing 2022.

Disciplinas do esqui estilo livre e eventos em Beijing 2022

Moguls (pista ondulada): este é um evento com júri onde os esquiadores descem por um percurso com pequenas ondulações de neve conhecidas como moguls. Durante a descida um esquiador tem que executar dois saltos e completar um truque em cada vez.

Aéreos: os esquiadores se projetam para longos saltos e executam acrobacias e piruetas durante o voo, sendo pontuados tanto pela execução das manobras como pela aterrissagem.

Esqui Cross: quatro esquiadores competem em simultâneo em um percurso em descida, semelhante a uma prova de BMX ou motocrosse com saltos e zonas onduladas. Os primeiros dois classificados de cada descida prosseguem para a seguinte ronda. Na final, os primeiros três atletas a cruzarem a linha de meta conquistam as medalhas.

Slopestyle: o slopestyle envolve atletas de forma individual esquiando por um percurso, executando uma série de manobras em um misto de rampas e obstáculos. As pistas têm normalmente seis zonas de pontuação — três saltos e três setores de corrimãos.

Halfpipe: os atletas competem em uma pista em forma de "U" que tem paredes de 6,7 metros de altura e devem deslizar ao longo do halfpipe executando uma variedade de truques.

Big Air: nesta disciplina de um só salto os esquiadores têm três chances, conhecidas como "runs", para conseguirem a mais alta e difícil manobra que conseguirem realizar.

As estrelas do esqui estilo livre para ver em Beijing 2022

Moguls (pista ondulada)

A campeã Olímpica Perrine Laffont, da França, é a favorita. Esteja de olho também na japonesa Kawamura Anri e na australiana Jakara Anthony.

O canadense Mikael Kingsbury ganhou o título de "rei do moguls" ao ser o esquiador mais dominador da disciplina em toda a história. Após recuperar de lesão nas costas na passada temporada, rapidamente voltou à forma habitual na Taça do Mundo, sendo uma vez mais o atleta na mira dos rivais.

Aéreos

Proveniente da Austrália, Laura Peel parte com a missão de pela primeira vez pisar o pódio Olímpico na sua terceira presença nos Jogos. Espere competição feroz por parte das atletas da casa, as chinesas Xu Mengtao (vice-campeã em Sochi 2014) e Kong Fanyu (medalha de bronze em PyeongChang 2018). Maxim Burov, ROC, continua a liderar o contingente de candidatos no aéreos masculino após ter ganho as primeiras quatro provas da época 2021/22. O campeão do mundo encontrará forte oposição dos suíços e dos chineses.

Esqui Cross

A suíça Fanny Smith é a mulher a bater no esqui cross. Em 2021 quebrou todos os recordes tornando-se na atleta mais bem sucedida da disciplina (incluindo mulheres e homens) ao atingir as 29 vitórias na Taça do Mundo. Em Beijing 2020 se espera a reedição dos duelos com a sueca Sandra Näslund, que recentemente se impôs a Smith em cinco eventos da Taça do Mundo.

Mesmo após sofrer uma lesão grave em 2020, Brady Leman está entre as estrelas do esqui cross para ver em Beijing 2022. Nos Jogos Olímpicos o canadense tentará defender o ouro conquistado em PyeongChang 2018, mas contará com oposição do compatriota Reece Howden (vencedor dos Jogos Olímpicos da Juventude em Lillehammer 2016). A surpresa pode vir do experiente Bastien Midol, mesmo que o francês não vença uma medalha em grandes provas internacionais desde o Mundial de 2013 quando foi prata.

Slopestyle/Big Air

Os esquiadores competem em ambas as disciplinas, pelo que a possibilidade de vermos os mesmos atletas em pódios diferentes é grande.

Eileen Gu (República Popular da China) tornou-se a nova rainha multidisciplinar ao vencer títulos mundiais tanto em halfpipe como em slopestyle, além de ter sido bicampeã dos Jogos Olímpicos da Juventude em Lausanne 2020. Sua maior rival tem sido Kelly Sildaru (Estónia) que em Lausanne 2020 levou o ouro em slopestyle depois de ter vencido o título mundial de halfpipe no ano anterior.

Andri Ragettli é garantia de espetáculo por seu estilo inconfundível. O suíço conta no histórico com sete títulos mundiais, quatro globos de cristal e se tornou a 16 de janeiro o "freeskier" com mais vitórias na história Taça do Mundo chegando aos nove eventos conquistados.

O registo dos estaduninenses nesta disciplina demonstra que devem ser tidos em conta, sobretudo se recordarmos a tripla obtida em Sochi 2014; Colby Stevenson e Mac Forehand partem com a medalha no horizonte. Já o britânico Gus Kenworthy espera terminar a carreira repetindo o pódio de há oito anos quando ainda representava os Estados Unidos (desde 2019 que compete pela Grã-Bretanha, seu país de nascimento).

Halfpipe

Gu e Sildaru são os nomes fortes, mas a detentora do título Olímpico é Cassie Sharpe. A mesma lógica pode ser aplicada à medalha de prata de PyeongChang 2018, a suíça Mathilde Gremaud, e à vencedora de dois títulos mundiais e de duas edições dos X Games, a francesa Tess Ledeux.

A competição masculina também deve ser emotiva. O atual campeão do mundo é o neozelandês Nico Porteous, que levou o bronze nos últimos Jogos Olímpicos, mas cuidado com a oposição do bicampeão mundial Aaron Blunck e particularmnete da forte equipa dos Estados Unidos. O bicampeão Olímpico David Wise lidera uma seleção que tem ainda o vice-campeão de PyeongChang 2018, Alex Ferreira, e o campeão dos Jogos Olímpicos da Juventude em Lillehammer 2016, Birk Irving. Correndo por fora estará o canadense Brendan Mackay que tem tido uma época excelente.

Programação do esqui estilo livre em Beijing 2022

Locais: Parque de Neve de Genting e Big Air Shougang

Datas: Quinta 3 de fevereiro – Sábado 19 de fevereiro

Horários de acordo com o fuso local de Pequim, UTC+8. A programação pode sofrer alterações de última hora.

Quinta 3 de fevereiro

18:00 - 18:45 Moguls Feminino Qualificação 1

19:45 - 20:30 Moguls Masculino Qualificação 1

Sábado 5 de fevereiro

18:00 - 18:30 Moguls Masculino Qualificação 2

19:30 - 20:00 Moguls Masculino Final 1

20:05 - 20:30 Moguls Masculino Final 2

20:40 - 20:55 Moguls Masculino Final 3 - evento de medalha

Domingo 6 de fevereiro

18:00 - 18:30 Moguls Feminino Qualificação 2

19:30 - 20:00 Moguls Feminino Final 1

20:05 - 20:30 Moguls Feminino Final 2

20:40 - 20:55 Moguls Feminino Final 3 - evento de medalha

Segunda 7 de fevereiro

9:30 - 10:14 Freeski Big Air Feminino Qualificação Run 1

10:15 - 10:59 Freeski Big Air Feminino Qualificação Run 2

11:00 - 11:44 Freeski Big Air Feminino Qualificação Run 3

13:30 - 14:14 Freeski Big Air Masculino Qualificação Run 1

14:15 - 14:59 Freeski Big Air Masculino Qualificação Run 2

15:00 - 15:44 Freeski Big Air Masculino Qualificação Run 3

Terça 8 de fevereiro

10:00 - 10:20 Freeski Big Air Feminino Final Run 1

10:22 - 10:42 Freeski Big Air Feminino Final Run 2

10:45 - 11:05 Freeski Big Air Feminino Final Run 3 - evento de medalha

Quarta 9 de fevereiro

11:00 - 11:20 Freeski Big Air Masculino Final Run 1

11:22 - 11:42 Freeski Big Air Masculino Final Run 2

11:45 - 12:05 Freeski Big Air Masculino Final Run 3 - evento de medalha

Quinta 10 de fevereiro

19:00 - 19:45 Aéreos Equipes Mistas Final 1

19:50 - 20:15 Aéreos Equipes Mistas Final 2 - evento de medalha

Domingo 13 de fevereiro

10:00 - 10:59 Freeski Slopestyle Feminino Qualificação Run 1

11:01 - 12:00 Freeski Slopestyle Feminino Qualificação Run 2

19:00 - 19:40 Aéreos Feminino Qualificação 1

19:45 - 20:15 Aéreos Feminino Qualificação 2

Segunda 14 de fevereiro

9:30 - 9:55 Freeski Slopestyle Feminino Final Run 1

9:57 - 10:22 Freeski Slopestyle Feminino Final Run 2

10:24 - 10:49 Freeski Slopestyle Feminino Final Run 3 - evento de medalha

12:30 - 13:30 Freeski Slopestyle Masculino Qualificação Run 1

13:32 - 14:32 Freeski Slopestyle Masculino Qualificação Run 2

19:00 - 19:55 Aéreos Feminino Final 1

20:00 - 20:15 Aéreos Feminino Final 2 - evento de medalha

Terça 15 de fevereiro

9:30 - 9:55 Freeski Slopestyle Masculino Final Run 1

9:57 - 10:22 Freeski Slopestyle Masculino Final Run 2

10:24 - 10:50 Freeski Slopestyle Masculino Final Run 3 - evento de medalha

19:00 - 19:40 Aéreos Masculino Qualificação 1

19:45 - 20:15 Aéreos Masculino Qualificação 2

Quarta 16 de fevereiro

19:00 - 19:55 Aéreos Masculino Final 1

20:00 - 20:15 Aéreos Masculino Final 2 - evento de medalha

Quinta 17 de fevereiro

9:30 - 10:19 Freeski Halfpipe Feminino Qualificação Run 1

10:21 - 11:10 Freeski Halfpipe Feminino Qualificação Run 2

11:30 - 12:15 Ski Cross Feminino Ranqueamento

12:30 - 13:19 Freeski Halfpipe Masculino Qualificação Run 1

13:21 - 14:10 Freeski Halfpipe Masculino Qualificação Run 2

14:00 - 14:32 Esqui Cross Feminino Oitavas de final

14:35 - 14:51 Esqui Cross Feminino Quartas de final

14:54 - 15:02 Esqui Cross Feminino Semifinais

15:10 Equi Cross Feminino Final B

Após Final B Esqui Cross Feminino Final A - evento de medalha

Sexta18 de fevereiro

9:30 - 9:55 Freeski Halfpipe Feminino Final Run 1

9:57 - 10:22 Freeski Halfpipe Feminino Final Run 2

10:24 - 10:49 Freeski Halfpipe Feminino Final Run 3 - evento de medalha

11:45 - 12:30 Esqui Cross Masculino Ranqueamento

14:45 - 15:17 Esqui Cross Masculino Oitavas de final

15:20 - 15:36 Esqui Cross Masculino Quartas de final

15:39 - 15:47 Esqui Cross Masculino Semifinais

15:55 Esqui Cross Masculino Final B

Após Final B Esqui Cross Masculino Final A - evento de medalha

Sábado 19 de fevereiro

9:30 - 9:55 Freeski Halfpipe Masculino Final Run 1

9:57 - 10:22 Freeski Halfpipe Masculino Final Run 2

10:24 - 10:49 Freeski Halfpipe Masculino Final Run 3 - evento de medalha

Como assistir ao esqui estilo livre em Beijing 2022

Todos os eventos do esqui estilo livre têm júri. A excepção é o esqui cross, onde o tempo, e não a pontuação, é a medida que separa os esquiadores.

Há diversos aspetos chave que tornam o esporte tão dinâmico e entretido para o espectador. O maior talvez seja o equilíbrio entre o risco e a recompensa, fazendo lembrar a ginástica. Esta é uma disciplina que obriga a manobras aéreas, flexibilidade e agilidade, não sendo por isso surpresa que muitos atletas do esqui estilo livre tenham a ginástica como base de sua formação, assim como muitos são aqueles que treinam em trampolins antes de executarem as manobras na neve.

Ver a estreia Olímpica do big air será muito especial. O esquiador estadunidense Alex Hall descreve a sensação: “Algo que utilizo sempre para estabelecer um paralelismo é o salto de penhasco para a água, onde você tem a mesma sensação de queda livre. É bastante único.”

Outra componente importante do esqui estilo livre é a personalidade. Os atletas deixam transparecer o seu caráter através das manobras executadas. Basta ver a forma como alguns seguram os esquis com as mãos.

“Agarrar é uma parte muito importante do nosso esporte. Tem a ver com estilo e criatividade e faz o truque parecer melhor.” - Alex Hall

Note ainda que muitos são os atletas que utilizam headphones e escolhem a música antes de iniciarem a prova no halfpipe, antes dos saltos no big air ou das descidas no slopestyle. Tudo isso faz parte da cultura e do estilo de vida desse esporte. Iremos falar com os atletas após cada competição por isso fiquem atentos para saberem quais as músicas nas playlists dos medalhados Olímpicos durante os momentos decisivos das provas.

No moguls, os esquiadores são pontuados de acordo com seus giros, saltos e velocidade. Uma questão que pode passar pela cabeça de quem vê a lenda do moguls Mikael Kingsbury é o que torna esse atleta tão eficaz? Estrela em crescimento no esporte, Jakara Anthony falou tudo para o Olympics.com: "[Kingsbury] nunca repete um erro. Tem um feeling incrível; se comete algum erro em uma run ele não vai voltar a cair nesse erro novamente. Essa capacidade é realmente muito difícil de desenvolver. Pelo que eu vi, essa é uma das principais causas do seu sucesso, a forma como rapidamente se adapta a novas pistas e às constantes alterações no moguls, porque nenhum percurso fica igual no moguls."