Cinco curiosidades sobre Sabrina Cass, campeã mundial juvenil no moguls

Sabrina Cass, de 19 anos, é uma das caçulas do Time Brasil que estará nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022. A brasileira pratica o esqui estilo livre, mais especificamente no evento moguls, em que o esquiador precisa descer uma montanha cheia de morrinhos de neve e apresentar saltos e giros no ar.

Saiba cinco curiosidades sobre uma das maiores promessas dos esportes de inverno do Brasil. E lembre-se de que o Olympics.com transmite toda a ação de Beijing 2022 ao vivo para o território brasileiro.

Passou a representar o Brasil em 2021

Filha de mãe brasileira e pai americano, Sabrina nasceu e cresceu nos EUA, representando o país no início de sua carreira. No entanto, ao descobrir que o Brasil também tinha uma Confederação de Desportes na Neve, a esquiadora decidiu competir por sua nação materna a partir desta temporada Olímpica.

“Quando estava no time americano, sentia que estava esquiando mais por outras pessoas do que por mim”, afirmou Cass ao Olympics.com em novembro do último ano. “Foi uma decisão difícil, mas que eu estou muito feliz de ter tomado”.

Sabrina Cass, do esqui estilo livre, campeã mundial juvenil em 2019. Foto: COB

Foi campeã mundial juvenil em 2019

Sabrina nem imaginava que disputaria o evento em Chiesa in Valmalenco, na Itália, já que foi apontada como reserva da equipe americana. Porém, uma de suas colegas sofreu uma lesão e abriu uma vaga no torneio.

“Eu não esperava nem ganhar uma medalha, só queria aproveitar a oportunidade para curtir a competição. Quando terminei minha run e falaram que eu estava em primeiro, eu fiquei chocada”, lembra a esquiadora. “É um dia que eu nunca vou esquecer. Até hoje eu fico emocionada quando falo sobre isso”.

Sabrina Cass, na época representando os EUA, em ação na etapa de Deer Valley da Copa do Mundo de Esqui Estilo Livre, em fevereiro de 2021. Foto: 2021 Getty Images

Ela adora comida brasileira

Apesar de ter crescido nos EUA, Sabrina sempre teve muito contato com a família de sua mãe e viajava constantemente para o Brasil. Qual a parte da cultura brasileira que ela mais gosta? Sem hesitar, ela respondeu: “A comida!”

Arroz, feijão, picanha e farofa é o prato favorito de Sabrina. “Eu comeria isso o dia inteiro, todos os dias”.

Conquistou seu melhor resultado em Copas do Mundo neste ano

No circuito principal do esqui, a Copa do Mundo, Sabrina obteve seus melhores resultados competindo pelo Brasil na temporada 2021/22. A esquiadora foi top 20 pela primeira vez em Alpe D’Huez, na França, no evento dual moguls, que não é Olímpico.

No moguls, ela foi 21a em Deer Valley, nos EUA, em janeiro de 2022. Sabrina também foi nona colocada em um evento da classe Open em Idre Fjall, na Suécia, em novembro de 2021.

Sabrina Cass compete em Deer Valley, em janeiro de 2022. Foto: 2022 Getty Images

Será a primeira brasileira a estrear em Beijing 2022

Sabrina Cass estreia nos Jogos Olímpicos de Inverno no dia 3 de fevereiro, um dia antes da Cerimônia de Abertura. O moguls feminino terá a etapa de classificação às 18:00 no horário de Pequim (7:00 no horário de Brasília).