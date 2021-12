Grandes rivalidades Olímpicas de Inverno: Perrine Laffont e as irmãs Dufour-Lapointe

Vamos voltar no tempo. Até PyeongChang 2018.

Foi quando a francesa de 19 anos do esqui estilo livre, Perrine Laffont, se apresentou para o mundo Olímpico.

Na sua segunda participação em Jogos Olímpicos, ela ultrapassou a esquiadora canadense Justine Dufour-Lapointe pelo título no evento de moguls, por 0,09 pontos. Em Sochi 2014, Justine foi ouro, à frente da irmã mais velha, Chloé Dufour-Lapointe, enquanto que Perrine terminou em 14º.

No Québec, esta família dos moguls ficou pasma. As duas irmãs, que esquiaram por um bom tempo com a irmã mais velha, Maxime, antes da sua aposentadoria em 2018, estavam acostumadas a compartilharem pódios e títulos.

Ao passo que essa rivalidade tem sido revivida durante a temporada 2021/22 da Copa do Mundo e com os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 em um horizonte próximo (de 4 a 20 de fevereiro), o Olympics.com apresenta a história desse fascinante confronto do esqui estilo livre.

Chloé e Justine fazem seus nomes

Por algum momento, Chloé e Justine eram as sensações mundiais dos moguls.

Antes do surgimento de Perrine e seu primeiro pódio, em fevereiro de 2016, Chloé subiu ao pódio por 15 vezes com duas vitórias, enquanto que Justine, apresentada ao circuito em dezembro de 2010, obteve 18 pódios, incluindo oito vitórias.

A grande rival naquela altura era Hannah Kearney. A americana tinha sido ouro em Vancouver 2010 antes de conquistar o bronze, atrás das duas irmãs, em Sochi 2014. Ela também tornou-se campeã mundial em 2013 (o primeiro título foi em 2005) e terminou em segundo lugar nos mundiais de 2011 e 2015.

No entanto, após ganhar seis globos de cristal nos moguls e quatro títulos no geral, ela decidiu se aposentar em março de 2015, deixando o caminho aberto para a glória para as irmãs quebequenses.

Justine e Chloé não demoraram muito para tomarem a dianteira.

Depois de quatro etapas de Copa do Mundo entre 28 de fevereiro de 2015 (último pódio de Hannah antes da aposentadoria, primeiro lugar em Tazawako, Japão) e 27 de fevereiro de 2016 (primeiro pódio de Perrine, também primeiro lugar em Tazawako), Chloé obteve quatro pódios, enquanto que Justine, três.

No começo daquele ano, elas também fizeram parte de um momento histórico: em Val Saint-Come, no Canadá, Justine e Chloé terminaram em primeiro e em segundo lugar, à frente da irmã mais velha, Maxime.

"Para nós foi como vencer o Super Bowl," disse Maxime para o Olympics.com. "Foi absolutamente incrível," acrescentou Justine. "Honestamente, eu acho que foi uma das minhas performances favoritas da carreira."

Momento decisivo: 27 de fevereiro de 2016

No entanto, o alívio que a aposentadoria de Hannah Kearney deu às irmãs durou bem pouco. Perrine Laffont não poderia esperar para sempre. Antes de conquistar o seu primeiro pódio em 27 de fevereiro de 2016, ela tinha terminado em quarto lugar em duas oportunidades, incluindo o dia em que as canadenses fizeram história.

Em 27 de fevereiro, com apenas 17 anos, Perrine não ia ceder às irmãs Dufour-Lapointe, que eram quatro e sete anos mais velhas do que ela. Naquele dia a francesa, então com dois anos de experiência no circuito sênior, conquistou o seu primeiro ouro, em Tazawako, no Japão. Chloé terminou em segundo e Justine, em sétimo.

Desde então, Perrine raramente deixou de ser pódio em etapas de Copa do Mundo, enquanto que Chloé foi por apenas duas vezes.

...mas ninguém pode deter Perrine

Justine, irmã de Chloé, hoje com 27 anos, passou a mostrar que era capaz de dominar sua disciplina, mas parece ter sofrido com a força de Perrine: em 32 etapas de Copa do Mundo desde o notável 27 de fevereiro de 2016, em que Justine e Perrine ambas fizeram parte até o começo da atual, Justine obteve 13 pódios (duas vitórias) enquanto que Perrine, 24 (15 vitórias).

Das nove vezes que Perrine obteve pódio mas não terminou no topo dele, ela foi superada pela australiana Britteny Cox e pela cazaque Yulia Galysheva, não por Justine.

E então, PyeongChang chegou, junto com o título Olímpico de Perrine.

Desde aqueles Jogos. até o começo da temporada 2021-2022, Perrine obteve 17 pódios de Copa do Mundo em todas as 17 participações, conquistando 13 títulos, incuindo os últimos nove.

Desde então Justine nunca terminou à frente de Perrine.

Então, o que acontecerá em Beijing 2022? Conseguirá Justine encontrar sua melhor forma novamente e obter uma medalha? Ou Perrine de 23 anos - atualmente detentora de quatro grandes globos de cristal - continuará nesta senda de vitórias?

Para ter a resposta dessa pergunta, você vai ter que voltar e assistir a partir de 3 de fevereiro de 2022, durante o evento de classificação do moguls feminino dos Jogos em Pequim.