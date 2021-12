Grandes rivalidades Olímpicas de inverno: Johannes Thingnes Bø e Sturla Holm Laegreid

O início da última temporada do biatlo masculino era aguardado com ansiedade pelos fãs.

Aqueles que acompanham o biatlo mais de perto estão acostumados com o fato de não haver um líder absoluto no esporte. Martin Fourcade conquistou o título geral da Copa do Mundo sete vezes consecutivas, mas sempre travou árduas lutas pelo caminho. E nos últimos anos, seu principal rival tornou-se o norueguês Johannes Bø.

Os dois atletas competiram entre si em um altíssimo nível. Então quando Fourcade anunciou sua aposentadoria na primavera de 2020, surgiu a questão: quem competiria de igual para igual com - talvez - um inalcançável Bø? Não havia candidatos óbvios, mas a primeira corrida da temporada 2020/21 tranquilizou os fãs de que Johannes não ficaria sozinho sem um sério competidor.

Um recém-chegado

Na primeira prova da temporada, Bøe foi desafiado pelo seu jovem compatriota Sturla Holm Laegreid. Sturla acertou 20 dos 20 alvos e venceu a corrida individual. Johannes ficou quase a 20 segundos do vencedor e falhou apenas um alvo. Antes isso era o suficiente para subir ao degrau mais alto do pódio.

Para Laegreid, foi apenas sua quinta corrida na Copa do Mundo, por isso sua vitória foi recebida com cautela - é um esporte, e por isso está sujeito às emoções. No entanto, Sturla provou que tinha chegado para ficar. Na última temporada ele venceu sete corridas individuais, duas delas no Campeonato Mundial em Pokljuka, na Eslovênia. No total, Legreid conquistou quatro medalhas de ouro em solo esloveno, resultado antes alcançado apenas por lendas da modalidade como Ole Einar Bjørndalen, Martin Fourcade e Emil Hegle Svendsen.

Bø não teve tanto êxito no Campeonato Mundial: foi bronze no evento de perseguição e ouro no revezamento (junto com Laegreid). No entanto, o experiente Johannes venceu o debutante da classificação geral da Copa do Mundo. Sturla lutou pelo troféu do Grande Globo de Cristal até a última corrida da temporada, mas perdeu por apenas 13 pontos.

Forças e fraquezas

O sucesso de Laegreid só foi possível devido à sua pontaria. 92,6% dos seus disparos foram precisos - apenas o austríaco Simon Eder teve uma porcentagem melhor (93,33%). "Posso ter sido um modelo para Sturla, mas agora pergunto a ele sobre atirar em mim mesmo", admitiu Bø.

Depois de um ano esportivo difícil, Johannes deu atenção especial ao tiro. Em maio, ele se mudou com a família para Kongsvinger (a 90 km de Oslo) e construiu o próprio estande de tiro em seu quintal. Por sua vez, Laegreid focou mais na velocidade do esqui cross-country durante o período entre as temporadas: "Johannes pode correr rápido sem nenhum esforço aparente. Parece que não lhe custa nada. É por isso que eu o invejo."

A rivalidade não interfere na amizade

A nova temporada do biatlo começou na semana passada. Laegreid venceu a corrida de largada, mas Bø se saiu melhor na seguinte. O duelo continua e deve atingir o auge durante os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022. Os dois atletas não descartam a possibilidade de saltar algumas provas da Copa do Mundo para chegar à melhor forma para a principal competição durante o inverno.

Apesar da competição acirrada pelo título de melhor atleta do biatlo masculino, Bø e Laegreid se dão bem. "Antes, quer seja nas competições ou encontrando Fourcade no corredor do hotel, o ambiente não era bom. Com Sturla, é o contrário. Estou muito feliz com isso, é especialmente importante para a equipe", admitiu Johannes.

Beijing 2022 será a terceira edição de Jogos de Bø. Nos Jogos de 2014, em Sochi, ele não passou da 11ª posição. Em Pyeongchang 2018, ele faturou um ouro e duas pratas. Já Laegreid vai para primeiros Jogos Olímpicos da sua carreira, onde tentará validar o seu status de atual tetracampeão do mundo.