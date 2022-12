A seleção masculina de vôlei do Brasil sofreu um baque em Tóquio 2020, em 2021, ficando de fora do pódio pela primeira vez desde Sydney 2000. A pressão sobre o time comandado por Renan Dal Zotto era mais forte do que nunca para a temporada 2022.

Wallace e Douglas Souza haviam anunciado a aposentadoria da seleção, que começou a buscar novos nomes para este ciclo olímpico. Quando Alan se destacava na Liga das Nações, sofreu uma lesão que trouxe mais um problema para o Brasil.

No entanto, a seleção brasileira terminou a temporada no lugar que mais frequentou no século 21: o pódio, com o bronze no Mundial. Um bom sinal antes de 2023, ano crucial para as ambições do país nos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Relembre os principais momentos da seleção masculina de vôlei do Brasil neste ano e saiba o que esperar da próxima temporada.