As equipes classificadas para os Pré-Olímpicos de vôlei masculino, início da caminhada para Paris 2024

Os nomes das 24 equipes convidadas a competir nos três Pré-Olímpicos masculinos para os Jogos de Paris 2024 foram divulgados pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

As equipes classificadas de 1 a 26 no ranking mundial - com exceção da Rússia e da França - competirão em três torneios de 30 de setembro a 8 de outubro de 2023, com nada menos que a classificação Olímpica em jogo.

Seis equipes vão diretamente para Paris 2024 a partir desses Pré-Olímpicos.

A Polônia é a equipe mais bem classificada no ranking de 12 de setembro de 2022, com a nova campeã mundial Itália subindo para o segundo lugar, à frente do país anfitrião França, e do forte Brasil, bronze no último Mundial.

As Federações Nacionais precisarão confirmar à FIVB (Federação Internacional de Vôlei) a participação de suas equipes nesses Pré-Olímpicos até o início de dezembro de 2022.

Estados Unidos em sexto e Canadá em 15º

Os Estados Unidos ocupam um confortável sexto lugar no ranking. A seleção masculina norte-americana chegou às quartas de final no Mundial, mas perdeu para a Polônia em jogo de cinco sets, depois de ter sido finalista da Liga das Nações de Vôlei (VNL) em julho, perdendo apenas para a França na decisão.

O Canadá não teve tanto sucesso, pois não conseguiu se classificar para a segunda fase do Mundial, terminando em terceiro no grupo, atrás da Turquia e da Itália, que acabou se tornando campeã do mundo. No entanto, os canadenses permaneceram facilmente entre os 24, ficando em 15º lugar.

Como as equipes de vôlei podem garantir um lugar em Paris 2024

Os Pré-Olímpicos masculinos de vôlei oferecerão seis vagas para Paris 2024, com as 24 equipes participantes divididas em três grupos de oito. Os dois primeiros de cada grupo após a competição garantem vaga nos Jogos Olímpicos.

O torneio Olímpico masculino de Paris 2024 no vôlei terá 12 equipes.

A França, como país-sede, já garantiu sua vaga nos Jogos. As cinco restantes serão atribuídas às cinco melhores no Ranking Mundial da FIVB ao final da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei (sigla em inglês VNL para Volleyball Nations League) 2024, na seguinte ordem de prioridade.

Equipe(s) de continente(s) sem times ainda classificados Melhor(es) equipe(s) ainda não classificada(s)

O Japão é o primeiro país sede confirmado para receber um dos Pré-Olímpicos, com o torneio feminino programado de 16 a 24 de setembro de 2023 e o masculino em seguida, de 30 de setembro a 8 de outubro de 2023. O sorteio dos Pré-Olímpicos acontecerá em 19 de dezembro de 2022.

Equipes que foram convidadas para competir nos Pré-Olímpicos masculino de vôlei

*nota: as respectivas Federações Nacionais precisarão confirmar à FIVB a participação de suas equipes nos Pré-Olímpicos até o início de dezembro de 2022.

Polônia Itália França (já classificada, portanto não joga os Pré-Olímpicos) Brasil Rússia (não elegível para os Pré-Olímpicos) Estados Unidos Japão Argentina Eslovênia República Islâmica do Irã Sérvia Cuba Países Baixos Turquia Canadá Ucrânia Alemanha México Tunísia Egito Bélgica República Tcheca Bulgária Finlândia Catar República Popular da China

* Com base no ranking mundial da FIVB de 12 de setembro de 2022.