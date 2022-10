As 24 equipes classificadas para os Pré-Olímpicos de vôlei feminino, início da caminhada para Paris 2024

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou os nomes das 24 equipes femininas que disputarão os torneios Pré-Olímpicos (sigla em inglês para OQT - Olympic Qualifying Tournament) que definirão seis seleções para Paris 2024.

As 24 equipes, exceto França e Rússia, estarão distribuídas em três torneios com oito equipes cada, que vão jogar entre setembro e outubro de 2023. As duas melhores de cada torneio classificam-se para os Jogos.

A Sérvia lidera o ranking mundial (tal como em 17 de outubro), seguido de perto pela Itália, com o Brasil em terceiro e os Estados Unidos em quarto. No outro extremo, em 25º lugar está a Eslovênia e em 26º o Peru, que fazem o corte.

As Federações Nacionais precisarão confirmar à FIVB a participação de suas equipes nesses Pré-Olímpicos até o início de dezembro de 2022.

Sérvia lidera o ranking feminino

O recente bicampeonato do mundo conquistado pela Sérvia colocou as europeias no topo do ranking mundial. A seleção brasileira, vice-campeã do Mundial, caiu para a terceira posição. As italianas (bronze no Mundial) mantiveram-se na segunda colocação.

Leia | Sérvia é bicampeã do Mundial feminino

A finalíssima do Mundial foi a quarta decisão consecutiva das brasileiras, que antes chegaram à final da Liga das Nações 2021, dos Jogos Tóquio 2020 em 2021 e da Liga das Nações 2022.

Entre as equipes que disputarão os Pré-Olímpicos, mais três seleções sul-americanas além do Brasil. Colômbia, Argentina e Peru - medalhista de prata em 1988 - buscarão um lugar nos próximos Jogos.

Ataque do Brasil contra a Itália, pela semifinal do Mundial feminino de vôlei 2022. Foto: FIVB

Como as equipes femininas podem garantir um lugar em Paris 2024

Seis equipes podem classificar-se diretamente para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 por meio dos Pré-Olímpicos, com as 24 equipes divididas em três torneios com oito times. As duas melhores equipes de cada torneio garantem um lugar na competição feminina Olímpica de 12 equipes de Paris 2024.

Como anfitriã, a França já garantiu a sua vaga nos Jogos. As cinco restantes serão destinadas às cinco melhores equipes do ranking mundial da FIVB ao final da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei (VNL sigla em inglês para Volleyball Nations League) de 2024, na seguinte ordem de prioridade.

A(s) equipe(s) de um continente(s) sem times classificados Melhor(es) equipe(s) ainda não classificada(s)

O Japão é o primeiro país sede confirmado para receber um dos Pré-Olímpicos, com o torneio feminino programado de 16 a 24 de setembro de 2023 e o masculino em seguida, de 30 de setembro a 8 de outubro de 2023. O sorteio dos Pré-Olímpicos acontecerá em 19 de dezembro de 2022.

Saiba mais | Rumo a Paris 2024: entenda o sistema de classificação Olímpico do vôlei

Equipes femininas que foram convidadas para competir nos Pré-Olímpicos de vôlei

*nota: as respectivas Federações Nacionais precisarão confirmar à FIVB a participação de suas equipes nos Pré-Olímpicos até o início de dezembro de 2022.

Sérvia Itália Brasil Estados Unidos República Popular da China Japão Turquia Rússia (não elegível para os Pré-Olímpicos) República Dominicana Polônia Bélgica Países Baixos Alemanha Canadá Tailândia Bulgária Porto Rico República Tcheca Colômbia México France (classificada por ser país sede, não disputará os Pré-Olímpicos) Argentina República da Coreia Ucrânia Eslovênia Peru

* com base no ranking mundial da FIVB de 17 de outubro de 2022, que pode ser visto aqui.