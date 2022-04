Rumo a Paris 2024: confira o sistema de classificação e formato da competição do vôlei nos Jogos Olímpicos

A expectativa para os Jogos Olímpicos Paris 2024 cresce a cada dia, com as Federações Internacionais dos 32 esportes revelando o caminho para a classificação Olímpica.

A FIVB (Federação Internacional de Voleibol) divulgou a linha do tempo de classificação do vôlei. Em Paris 2024, os rankings mundiais terão um papel maior na definição das vagas, e o formato da competição Olímpica será um pouco diferente de Tóquio 2020.

Descubra as respostas para as principais questões sobre a classificação do vôlei para Paris 2024.

Quantas equipes disputam o vôlei em Paris 2024?

Os torneios feminino e masculino contarão com 12 equipes cada. Isso resultará em 144 atletas por gênero.

Como será a classificação do vôlei para Paris 2024?

Como país-sede, a França já tem uma vaga garantida nos torneios masculino e feminino.

Das 11 vagas restantes de cada gênero, seis serão definidas em três Torneios de Classificação Olímpica, realizados entre setembro e outubro de 2023.

Os três Torneios de Classificação Olímpica terão oito equipes cada, somando 24 equipes, definidas pelo ranking da FIVB de 12 de setembro (masculino) e 17 de outubro (feminino) de 2022. Os dois melhores classificados de cada torneio se garantem em Paris 2024.

As cinco vagas Olímpicas restantes serão distribuídas usando o ranking da FIVB, com prioridade para países de continentes que ainda não tiverem representantes classificados no vôlei.

Em Tóquio 2020, havia seis torneios classificatórios e as vagas restantes eram decididas em competições continentais.

Como será o formato de competição do vôlei em Paris 2024?

Em Paris, a fase preliminar terá três grupos de quatro equipes - em vez de dois grupos de seis, como foi em Tóquio 2020.

As duas melhores equipes de cada grupo e os dois melhores terceiros lugares avançam à fase decisiva dos Jogos. Não haverá mudanças no mata-mata, que começa com quartas de final.

Times e atletas para ficar de olho no vôlei em Paris 2024

Anfitriã, a França não precisa se preocupar com a classificação Olímpica, mas mesmo assim é uma boa pedida acompanhar a equipe masculina de Jean Patry e Earvin N’Gapeth, que venceu seu primeiro ouro em Tóquio 2020.

Após ficar de fora do pódio masculino pela primeira vez desde Sydney 2000, o Brasil deve passar por uma renovação neste ciclo, mas ainda deve contar com a experiência de nomes como Bruno Rezende e Yoandy Leal.

Entre as mulheres, as equipes finalistas em Tóquio, EUA e Brasil, têm fortes conjuntos, e as megaestrelas Tijana Boskovic, da Sérvia, e Paola Egonu, da Itália, sempre fazem das suas equipes candidatas a títulos.

Linha do tempo de classificação do vôlei para Paris 2024