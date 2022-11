Isabel Salgado, referência do vôlei brasileiro, morre aos 62 anos

Isabel Salgado, um dos maiores nomes da história do vôlei do Brasil, morreu nesta quarta-feira, dia 16 de dezembro, em São Paulo, vítima de uma parada cardíaca em decorrência de uma infecção bacteriana.

Carioca, começou nas categorias de base do Clube de Regatas do Flamengo. Aos 16 anos já era parte do time titular do clube. Foi medalhista de bronze dos Jogos Pan-Americanos de 1979, em Porto Rico.

Em 1980 disputou os Jogos de Moscou e, quatro anos depois, os de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Foi uma das primeiras grandes estrelas do vôlei brasileiro e a primeira atleta mulher do país a atuar profissionalmente, no Modena (Itália), no início dos anos 1980. O pioneirismo não parou por aí. Na década seguinte, passou a jogar vôlei de praia, tendo vencido a etapa de Miami do Circuito Mundial de 1994.

Seus filhos Maria Clara, Carol e Pedro seguiram os passos da mãe no esporte. No fim da carreira, fez dupla com Maria Clara no vôlei de praia. Mais recentemente dedicou-se à função de treinadora, muitas vezes ao lado dos filhos. Pedro Solberg venceu o Circuito Mundial de 2008 e Carol, com vitoriosa trajetória nas areias, vai em busca da primeira participação Olímpica em Paris 2024.

"Muita gente me inspira, minha mãe me inspira muito", comentou Carol Solberg sobre a mãe, Isabel, em entrevista para o Olympics.com em junho passado.