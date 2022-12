A estrela do futebol francês Kylian Mbappé está brilhando na Copa do Mundo da FIFA 2022.

O atacante de 23 anos do Paris Saint-Germain tem se destacado até agora pela atual campeã França, que está na grande final no Catar - pela segunda vez consecutiva - contra a Argentina.

Os franceses somaram seis pontos em suas duas vitórias na primeira fase, contra Austrália (4-1) e Dinamarca (2-1), com um saldo de gols superior para terminar em primeiro lugar no grupo.

Nesses dois jogos, Mbappé marcou três gols, levando-o ao topo da corrida pela Chuteira de Ouro, como artilheiro do torneio.

Em seguida, ele marcou dois na vitória sobre a Polônia nas oitavas, ficando na liderança com cinco, à frente do seu compatriota Olivier Giroud, do atacante neerlandês Cody Gakpo, do inglês Marcus Rashford, do espanhol Álvaro Morata e também de Lionel Messi, antes de o argentino empatar na artilharia, já na semifinal.

Tornar-se o máximo goleador da Copa do Mundo não é o único capítulo da história que Mbappé quer escrever com os olhares compenetrados no gol adversário. Se o francês mantiver a sua forma atual, vários recordes internacionais e em Copas do Mundo poderão ser reescritos.

Continue lendo abaixo para descobrir as estatísticas atuais de Mbappé, e quais recordes ele pode superar no Catar.