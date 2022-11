Não apenas a taça de campeão do mundo está em jogo no Catar. Começou também a disputa pelo prêmio Chuteira de Ouro, entregue ao artilheiro da Copa do Mundo FIFA 2022.

Os melhores futebolistas do mundo, incluindo algumas lendas da modalidade, vão em busca de um lugar na história.

Entre todos os jogadores em atuação no Catar, o alemão Thomas Müller tem o maior número de gols em Copas, tendo balançado as redes 10 vezes quatro edições (2010, 2014, 2018 e 2022).

Curiosamente, outro alemão, Miroslav Klose, detém o recorde de mais gols marcados em Copas do Mundo masculinas da FIFA, com 16 gols em quatro campanhas (2002, 2006, 2010 e 2014). No feminino, Marta tem 17.

Klose é seguido por Ronaldo Fenômeno, com 15.

Na Copa do Mundo FIFA 2022, Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a marcar em cinco Copas do Mundo masculinas, depois de abrir sua conta em 2006. O atacante marcou o seu primeiro no Catar em cobrança de penalidade máxima na estreia contra Gana. O português tem oito gols no total em Copas e também detém o recorde de mais gols por seleções nacionais entre os homens.

O argentino Lionel Messi e Luis Suárez, do Uruguai, também não ficam muito atrás, com oito e sete gols, respectivamente, em Mundiais da FIFA.

A corrida pela Chuteira de Ouro no Oriente Médio começou com o equatoriano Enner Valencia, que marcou duas vezes na partida de abertura da Copa, nos 2 a 0 sobre o anfitrião, Catar. Dias mais tarde, ele fez o seu terceiro, no empate em 1 a 1 contra os Países Baixos.

Nas 21 Copas do Mundo da FIFA anteriores, cada partida teve uma média de mais de dois gols marcados.

E com 64 jogos programados para esta Copa do Mundo de 2022, a disputa pela Chuteira de Ouro certamente será acirrada e interessante.

Os artilheiros da Copa do Mundo FIFA 2022