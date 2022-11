As oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2022 estão a ponto de serem definidas, e 16 equipes estarão um paso mais perto de serem campeões do mundo no futebol masculino.

O mata-mata começa em 3 de dezembro, e a fase de grupos termina no dia anterior, portanto, teremos uma semana decisiva para as 32 equipes jogando no Catar.

Os dois primeiros times de cada um dos grupos se classificam para as oitavas. A ordem dos grupos é definida pelo clássico sistema de pontos (3 por vitória, 1 por empate e 0 por derrota), mas a Copa de 2022 está cheia de surpresa e muita coisa será definida na última rodada. O primeiro critério de desempate entre times com o mesmo número pontos é o saldo de gols.

Mas algumas equipes podem continuar empatadas mesmo assim.

Descubra todos os critérios de desempate, que podem ser cruciais para o destino das seleções no Mundial de 2022 no Catar.